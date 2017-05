Un reportero riñe a Cesc Fàbregas en directo por decir una palabrota tras ganar la Premier

El Chelsea FC ganó este viernes la Premier League tras vencer a domicilio (0-1) al West Bromwich Albion. Como suele ocurrir, las escenas de euforia se sucedieron en el césped de The Hawthorns, el campo del WBA. Tanto, que a algunos jugadores se les escapó alguna incoveniencia.

El centrocampista español del Chelsea Cesc Fàbregas estaba siendo entrevistado en directo por un reportero de la cadena Sky Sports. El de Arenys se dejó llevar por el momento y afirmó que el fútbol es "fucking unvelievable" ("jodidamente increíble").

El reportero no dudó en decirle dos veces al catalán que tuviera "cuidado con tu lenguaje", ante un Fàbregas que puso un evidente gesto de disculpa, mientras su compañero Gary Cahill soltaba una carcajada.

Cahill's reaction to Fabregas dropping the F bomb on live TV is amazing. 😂😂 pic.twitter.com/M7FSFGWtqJ