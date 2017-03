Piqué da un paso más en su cruzada contra el Real Madrid

Podía haber sido una más de las salidas que habitualmente tiene Gerard Piqué, pero no ha sido así.

El central del FC Barcelona aseguró tras la victoria de la selección española ante Francia que "jamás" trabajaría para el Real Madrid, ya que no le gustan sus "valores" ni "la gente que hay en su palco", aunque matizó que sí tiene buena relación con los jugadores del club, muchos de los cuales son sus "amigos".

"No me gusta ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco al lado de Florentino. No me gusta lo que transmite como club", señaló el barcelonista en unas declaraciones que se han convertido ya en las más duras hasta la fecha del defensa hacia el equipo blanco.

Unas palabras que atentan directamente al honor del Real Madrid, donde han causado un gran malestar. Sin embargo, y a pesar de las explosivas declaraciones del defensa, el Real Madrid señaló que "no tiene nada que decir, ni responder". "El Real Madrid es un club muy grande. No es cierto que nuestro departamento jurídico esté estudiando acciones legales contra Piqué", manifestaron fuentes del club a la agencia Europa Press. Sí tuvo la réplica de Sergio Ramos, que señaló que "las declaraciones, si viniesen de Iniesta, sí que molestarían al club; viendo de Piqué no", defendiendo también a su club: "En todos los palcos se mueven hilos, tienen más que callar que nosotros", dijo.

Las declaraciones del culé que también señalan directamente a una persona -"ya sabéis de quién os hablo. No sé el nombre de la juez"-, le dijo el defensa a los periodistas. Piqué hace referencia a Marta Silva Lapuerta, exabogada general y directora del servicio jurídico del Estado.

Lapuerta perteneció a la Directiva de Florentino Pérez en el Real Madrid. Una circunstancia que levanta suspicacias en el entorno del barcelonismo, sobre todo por el 'caso Messi'. La abogacía del Estado pidió una pena de 22 meses y medio para Messi y otro tanto para su padre por fraude fiscal. Finalmente, fueron condenados a 21 meses de cárcel por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda mediante un entramado de sociedades interpuestas. Se da la circunstancia, además, que el caso se resolverá la semana del clásico, solo tres días antes del gran partido que decidirá el devenir de la Liga. El Supremo revisará el próximo 20 de abril, a puerta cerrada, el recurso que Messi y su padre presentaron a dicha condena.

El ataque del culé tuvo contestación por parte de la Asociación de Abogados del Estado, que asegura que "la persona a la que se refiere» el jugador «no intervino ni directa ni indirectamente" en los procesos judiciales de Messi y Neymar.

El Barça salió después, en un acto que conmemoraba el 25 aniversario de la primera Copa de Europa del club, en defensa del jugador, a través de uno de sus vicepresidentes. "No ha dicho ninguna mentira", dijo Jordi Cardoner, que añadió que "el club estará siempre al lado de la verdad, es decir, al lado de Piqué" y que el jugador ha expresado "una opinión libre. Lo que ha dicho ha sido sin faltar a nadie. La claridad, quizá, ha podido ofender". Respaldo absoluto.

La última de Piqué contra el Madrid

Las pullas o referencias de Piqué hacia el Madrid son ya una constante de un tiempo hasta esta parte. Estas últimas del palco pasan a engrosar una larga lista de ataques del central azulgrana al eterno rival. "A Piqué y a mí nos gusta tirarnos alguna piedrecita, pero ahora nos abrazamos", dijo Ramos en el inicio de la última concentración de ambos con España. Para muestra, muchos botones.

Favores arbitrales. El pasado febrero, no habían pasado ni unos minutos desde que el Real Madrid había ganado en un polémico partido ante el Villarreal, y Gerard Piqué ya se había animado con un incendiario 'tuit' en el que denunciaba favores arbitrales para el club blanco y errores en contra del FC Barcelona. Ocho son los puntos que, a juicio del culé, le han dado al Madrid o quitado al Barça ante los mismos rivales: Málaga y Villarreal. El central del Barça recordó el gol que le anularon ante los andaluces, el que concedieron a Ramos en fuera de juego ante el mismo equipo, el penalti que no concedieron al Barça ante el Villarreal y el que sí pitaron a favor de los blancos ante los castellonenses

Sorteos. En agosto, cuando se realizó el sorteo de los grupos de la Champions, un tuitero le preguntó a Piqué por los equipos que queria como rivales. La respuesta del central no tuvo desperdicio: "Grupo fácil. Octavos el 3º de Italia, Cuartos el 8º de Alemania, Semis el 4º de Inglaterra. Vuelta siempre en casa". Era una alusión clara al camino que tuvo el Real Madrid el año pasado cuando conquistó su undécima Champions.

Kevin Roldán. En 2015, con motivo de la celebración del triplete del Barça, el central se volvió a acordar del Madrid con la famosa frase: "Gracias Kevin Roldán, contigo empezó todo". Kevin Roldán fue el DJ de la polémica fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo tras la goleada del Atlético 4-0 al Real Madrid en la segunda vuelta de aquella Liga.

Álvaro Arbeloa. Los piques con el que fuera defensa del Real Madrid fueron reiterativos. A finales de 2015, el central del Barcelona llegó a llamar "cono... cido" al entonces jugador merengue. Sus palabras hacen referencia a 'Cono', el mote despectivo que el antimadridismo le ponía a Arbeloa por su escasa calidad técnica.