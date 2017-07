Griezmann: "Habría sido sucio irme del Atlético, me he quedado por la prohibición de fichar"

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, declaró que este verano no podía abandonar el club rojiblanco porque su club le necesita "ahora más que nunca y habría sido sucio" irse una vez que se conoció la prohibición del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de fichar hasta enero de 2018.

"Me he quedado principalmente por la prohibición de fichar para el Atlético. El club me necesita ahora más que nunca y sentía que tenía que quedarme. Habría sido sucio irme. No sería yo mismo o la persona que soy ahora si hubiese dejado al club de esa manera", declaró el jugador galo a la revista 4-4-2 del mes de agosto.

El internacional afirmó que mantuvo una conversación con su entrenador para hablar sobre su futuro y el del equipo. "Hablé con Diego Simeone sobre la situación, nuestras opciones y como él quería que me quedara para cuadrar lo que podíamos hacer. Entonces lo cerramos con Miguel Angel Gil. Tengo mucho respeto por este club y por la gente que está en él para marcharme ahora porque, al igual que la Real Sociedad, me lo han dado todo", añadió.

De todas formas, Griezmann prefirió ser "sincero" y no garantizar que seguirá más alla de la temporada que viene. "No lo sé. Voy a jugar en el Atlético la próxima campaña y después ya veremos. Todo en lo que pienso ahora es en el Atlético. Creo que es absurdo hablar sobre algo para lo que queda todavía más de un año", aseveró.

Lo que sí confirmó fue que no habló con José Mourinho, técnico del Manchester United, el equipo que estaría más interesado en ficharle, para decirle que iba a renovar con el Atlético. "No, no, no, eso es totalmente inventado. Fue mi decisión, se lo comuniqué al club, así fue", zanjó.