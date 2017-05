Fernando Alonso: "El 90% de los pilotos no han subido al podio nunca, yo no me puedo quejar"

Fernando Alonso, que acabó el Gran Premio de España de Fórmula 1 en duodécima posición, explicó ante la prensa que no se siente mal por verse doblado en un circuito donde ha vivido tantas alegrías: "Es lo que toca, no creo que haya que darle muchas vueltas. Estoy frustrado por no tener una máquina que te permita luchar delante, pero la mitad o el 90% de los pilotos de este corralillo (en referencia a la zona de prensa) no han subido al podio nunca, yo no me puedo quejar".

Sobre la carrera, el asturiano dijo que "al final no podemos coger puntos, seguramente en la salida perdimos muchas posiciones por el toque con Felipe, que no me vio, y sabemos que no tenemos ritmo de carrera, pero perdimos nuestras opciones detras de Kvyat y a partir de ahí, la carrera fue más complicada".

El ovetense disculpó al brasileño: "Seguro que no me ha visto, siempre es complicado. Yo arriesgué, podía haberme quedado detrás, pero no había nada que perder a sabiendas de que podía no verme. Tarde o temprano vas cayendo, te van madurando los rivales hasta que es imposible defenderse o atacar. Contento, de todas maneras, de como ha ido el fin de semana. Mi coche ha acabado sin problemas mayores".

Sobre si este resultado es un punto de inflexión, Alonso dijo que éste "vendrá cuando Honda traiga alguna evolución potente. De chasis no vamos mal para estar en la Q3 de manera normal, falta que se solucione la fiabilidad".

Alonso explicó también que este mismo domingo viaja a Estados Unidos para empezar con los entrenamientos de la Indy: "Viajo toda la noche, aterrizo y me subo a la coche en el óvalo".