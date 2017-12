El director del Dakar, Etienne Lavigne: "Este es un Rally más para hombres que para chicas"

El director del Rally Dakar, el francés Etienne Lavigne, dijo este jueves que esta carrera, "sin machismo", es "más una disciplina para hombres que para chicas" y que "hay más interés" de ellos en competir que de ellas.

Al ser preguntado por la escasa presencia de mujeres en el Dakar, Lavigne explicó que ellas tienen menos interés en la prueba: "Hay más interés de los hombres en competir que de las chicas. Pero desde la primera edición es así. Hay años con más mujeres en competencia, este año hay menos, pero es así, no vamos a cambiar el formato de la prueba".

El Dakar no es una disciplina fácil nada nadie, ni para hombres ni para mujeresY aseguró que el Dakar "no es una disciplina fácil" para nadie: "No es fácil, ni para hombres ni para mujeres, pero no puedo explicarte por qué desde la primera edición del Dakar no hemos encontrado muchas mujeres para competir. El Dakar está abierto a todos, hay interés pero no el suficiente para atraer muchas mujeres".

También reveló que sigue en sus planes hacer un Dakar del Pacífico que incluya a varios países y que la llegada de la edición de 2018 tendrá un formato distinto a todas las anteriores.

Sobre la posibilidad de que el Dakar regrese a África, Lavigne considera que no es factible todavía: "Por el momento no es una perspectiva cambiar de continente. Aquí tenemos varios proyectos para el futuro a corto y medio plazo. Tenemos un apoyo importante en Argentina, un nuevo apoyo en Perú este año con esta nueva edición. Tenemos proyectos".



El gran Dakar del Pacífico, insistió, es un proyecto de futuro: "Obviamente es difícil de armar. Necesitamos los acuerdos de cada país implicado como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y demás. Estamos trabajando".

Lavigne elogió además el trabajo del español Marc Coma como director deportivo del Dakar: "Me gusta mucho trabajar con él porque hemos hecho un binomio. Es una persona súper positiva y súper profesional. Nos complementamos. Él tiene una buena visión deportiva de las cosas, yo tengo más la visión de la organización, de la logística, de la seguridad, del presupuesto y de la organización global".