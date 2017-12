El dilema del Real Madrid: ¿hay que fichar (mucho) en invierno?

Debate alrededor del Real Madrid y en el propio club. ¿Debe el conjunto blanco acudir al mercado invernal para fichar o lo mejor es tirar con la actual plantilla lo que queda de temporada? La derrota ante el Barça en el clásico del pasado sábado ha dejado a los de Zidane casi descartados de la lucha por el título de Liga, y en el horizonte de la Champions asoma el PSG, el equipo con las mejores individualidades del mundo hoy en día.

Los primeros meses de la temporada han destapado las carencias de la plantilla madridista. Las salidas fueron muy importantes (Morata, James, Pepe, Danilo) y los fichajes no han funcionado. Basta con señalar que ninguno de los futbolistas que llegaron en verano jugaron ante el Barça y solo uno (Theo) entró en la convocatoria.

Con la Liga prácticamente perdida (a 14 puntos del Barça con un partido menos), parece que solo la Champions podría salvar la temporada, y tener un equipo competitivo para la eliminatoria ante los parisinos es el gran objetivo en el conjunto blanco. Zidane confía en sus hombres y no desea refuerzos, pero desde el club consideran que hace falta reforzar tanto la portería como la defensa y, sobre todo, la delantera.

Portería: Kepa, casi hecho

Keylor Navas ha vuelto recientemente de su lesión, y está cuajando buenas actuaciones, pero pese a ello en el club nunca ha habido una confianza excesiva en él, por lo que se desea un fichaje que le ponga difícil la titularidad y que además haya dos guardametas de garantías. Kiko Casilla no ha ofrecido el rendimiento deseado cuando Keylor ha estado de baja, y el club ya ha decidido que en enero llegará Kepa Arrizabalaga, prometedor portero del Athletic de 23 años. Acaba contrato en verano y su cláusula es de 20 millones de euros.

Dudas en defensa

En verano salieron Pepe y Danilo y sus sustitutos, los jóvenes Vallejo y Achraf no convencen, al menos para un rendimiento inmediato. El puesto de lateral derecho no será reforzado, pero no se descarta la llegada de un central. Bonucci y David Luiz son los nombres que han sonado con más fuerza.

El medio, intocable

El centro del campo del Real Madrid es difícilmente mejorable. Hay muchísima calidad y talento y, además, una gran variedad. Con Casemiro, Kroos, Modric e Isco como puntales, Asensio como revulsivo y Kovacic, Ceballos y Marcos Llorente como recambio, la medular no se tocará en enero.

Delantera: la gran cuestión

El mal rendimiento de la delantera del Real Madrid ha sido señalado como la principal causa de los problemas del club de Chamartín en este primer tramo de la temporada. El gran señalado es Karim Benzema, indiscutible desde la salida de Morata pero cuyo rendimiento ha sido nefasto: solo ha marcado dos goles en lo que va de Liga.

Ahora mismo, hay dos bandos. El primero, capitaneado por Zidane, tiene una fe absoluta en el galo pese a todo. Además, confían en que Gareth Bale se recupere por fin de sus constantes lesiones y sea el ‘fichaje’ invernal, el hombre que revolucione al equipo.

Sin embargo, en el club consideran que es necesario que Benzema tenga competencia, y se considera que la llegada de un punta debe ser ya mismo. El gran problema es que no es fácil fichar a un crack en el mercado invernal, y menos aún que dicho jugador pueda jugar la Champions, el gran objetivo de los blancos.

Así, nombres como Agüero, Aubameyang o Werner, que responden al perfil que se busca, están casi descartados por no poder jugar la máxima competición continental. La opción de Icardi es muy complicada tanto por su precio (nunca menos de 100 millones de euros) como porque el argentino quiere ser titular de cara al Mundial de este verano. Alexis Sánchez o un jugador de perfil más bajo, que cumpla un papel parecido al que en su momento tuvo Chicharito (delantero suplente como revulsivo), son las otras opciones que ahora manejan en el Real Madrid.