El colombiano del Levante Jefferson Lerma denuncia que Aspas lo llamó "negro de mierda"

El centrocampista colombiano del Levante UD Jefferson Lerma denunció este domingo que el delantero del Celta de Vigo y de la selección española Iago Aspas le llamó "negro de mierda" en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio Ciutat de Valencia.

Lerma relató lo sucedido aprovechando una entrevista pospartido en la cadena Gol: "Ya que estoy aquí frente a las cámaras quiero hacer una denuncia. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho 'negro de mierda' y eso no puede pasar.

Preguntado si se dirigió al árbitro (el catalán Álvarez Izquierdo) para relatarle lo sucedido, Lerma dijo que el colegiado "me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo". "Les tocará revisar vídeos, en todo caso, él lo dice", explicó el jugador colombiano.

Jefferson no pide sanciones: "Ya tomarán las medidas otras personas, no soy nadie para juzgar, pero eso no puede pasar", al tiempo que explicó que era la primera vez que le pasaba.

El Levante, posteriormente, difundió un tuit en el que mostraba "su firme respaldo al jugador" y en el que rechaza "cualquier muestra de racismo en el fútbol".

Aspas lo niega

Posteriormente, y a través de la cuenta oficial del Celta en Twitter, el delantero de Moaña negó los hechos y alegó que Lerma también le insultó.

"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", explicó.

Después, Aspas compartió en Instagram una foto con su compañero, Pione Sisto, que es de raza negra, felicitándole por su gol.