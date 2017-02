Las genialidades de Suárez y Messi dan ventaja al Barça ante el Atlético en la Copa del Rey

Se queda el Barça a un paso de la final de la Copa del Rey. Su gran primera parte en el Calderón y los golazos de Suárez y Messi dejan a los azulgrana con una clara ventaja ante un Atlético que reaccionó en la segunda mitad, pero no fue suficiente.

Tanto la alineación de Simeone como la de Luis Enrique parecían indicar que, ante todo, prudencia. El argentino apostó por jugar sin un ‘9’ y con Juanfran en el centro del campo, mientras que el asturiano situó como pivote a Mascherano. La apuesta le salió claramente mejor a los catalanes, pues cuando solo se llevaban cinco minutos de partido, un robo de balón del jugador argentino le dio el balón a Luis Suárez, y el uruguayo dejó atrás a Savic con un autopase, superó a Godín en velocidad y definió con maestría ante Moyá para hacer el primer tanto del choque.

El gol obligó a lanzarse al ataque a los rojiblancos, algo que no parecía estar en su guion, y en ese contexto no se pudo encontrar más cómodo el Barça. No supo cómo atacar el Atlético, y sus constantes pérdidas en la línea de tres cuartos fueron aprovechadas por los azulgrana para montar un contragolpe tras otro. En uno de ellos, Luis Suárez pecó de generoso en una combinación con Neymar, y el brasileño no acertó en el remate.

Parecía cuestión de tiempo que llegara el segundo de la noche para el Barça, y fue Messi, cómo no, el encargado de hacerlo. Recibió el balón en la frontal y su violento disparo dio en el palo ante la impotencia del arquero colchonero.

Las sensaciones no podían ser peores en un Atlético sin alma, desorientado y que suplicaba por la llegada del descanso sin encajar otro gol.

El paso por vestuarios cambió el partido. Pudo ser la charla de Simeone, o el cambio de sistema al meter a Torres y pasar a jugar con tres delanteros. Pero lo cierto es que se vio otro Atlético, más agresivo, presionando mejor y con más llegada. Y a balón parado llegó el gol rojiblanco, cuando Gabi botó una falta casi desde el centro del campo, Godín la puso de cabeza para Griezmann y el testarazo del galo redujo distancias.

No tuvo ya apenas ocasiones el Barça, y solo un par de disparos lejanos de Mascherano (flojo) y André Gomes inquietaron a Moyá, mientras que a punto estuvo de poner el empate Griezmann con un remate casi desde el área pequeña que Cillessen sacó como pudo.

Lo siguió intentando el Atlético, y la tuvo por partida doble Fernando Torres. Primero un extraño remate de espuela se perdió cerca del palo, y después un disparo desde dentro del área tuvo el mismo destino. Su buen partido no tuvo el premio del gol, y los colchoneros necesitan casi un milagro en el Camp Nou la próxima semana.

- Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko (Fernando Torres, m. 46), Savic, Godín, Filipe; Juanfran, Gabi, Koke, Saúl (Gaitán, m. 58); Carrasco (Gameiro, m. 69) y Griezmann.

2 - Barcelona: Cillesen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; André Gomes (Rafinha, m. 71), Mascherano, Rakitic (Denis Suárez, m. 57); y Messi, Luis Suárez y Neymar.

Goles: 0-1, m. 6: Luis Suárez. 0-2, m. 33: Messi. 1-2, m. 59: Griezmann.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a los locales Saúl (m. 31), Savic (m. 38), Griezmann (m. 74) y Gabi (m. 84) y a los visitantes Neymar (m. 63), Messi (m. 89) y Mascherano (m. 90).

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el estadio Vicente Calderón ante unos 54.000 espectadores.