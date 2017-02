Un árbitro, agredido durante un partido de fútbol de benjamines

Un árbitro de segunda regional fue agredido el pasado viernes en el partido de Primera Benjamín que enfrentó al equipo A.D. Piqueñas y al Cantera F.C. en Madrid. Concretamente, en el campo de fútbol Gabriel Fenández, situado en las inmediaciones de la Casa de Campo. Era la quinta vez que este madrileño acudía a ese lugar para arbitrar, siempre en viernes. Y nada le hacía presagiar que el 27 de enero terminaría de manera diferente a los días anteriores.

Los insultos, las descalificaciones y las amenazas se sucedieron durante el encuentro, según cuenta en conversación telefónica a 20minutos. Frases como "hijo puta" o "a la salida te vamos a matar" no le infundieron miedo: "Pasa mucho en Fútbol 7 y en Base, y en ningún caso pensé que fuera a más".

Sin embargo, el pitido que otorgaba la victoria al Piqueñas cambió la situación. Dos de las personas que le habían insultado saltaron en ese momento al campo, tal y como detalla la víctima a este medio. "Uno se acercó, me dijo que era un sinvergüenza y entonces me golpeó en la frente, después en los labios y en las manos con los palos de dos paraguas", asegura. "Me dejó zombi, aturdido". Fue el delegado del Cantera B quien le quitó de encima al agresor, todavía sin identificar.

En la puerta del vestuario se desplomó, y gracias a la ayuda de varias personas consiguió entrar. El atacante le siguió hasta el interior: "Siguió increpándome. Cerré la puerta y llamé a la Policía". El Samur atendió después a dos personas: al árbitro y al padre de uno de los jugadores del Piqueñas C que se había dirigido al campo para socorrerle y defenderle. Fue el mismo agresor el que propinó los golpes. "Alto, corpulento", describe el presidente del equipo a este diario: "Tienen algunos seguidores problemáticos, pero yo llevo muchos años en esto y en mi vida había visto pegar a nadie". Los hechos han sido denunciados a la policía, pero el agresor, por el momento, no ha sido identificado.

El Cantera F.C., que el martes reunió a los padres de los niños para conocer lo sucedido, confirma a 20minutosel ataque en su campo y niega que la persona implicada en el enfrentamiento fuera un aficionado de su equipo.

El árbitro de segunda regional agredido, que ya hace cinco años vivió un suceso similar, critica la falta de protección en estos partidos y pide que se tomen medidas para cambiar la situación. "En los campos regionales estamos desprotegidos". Las ganas de arbitrar, sin embargo, no se han esfumado, ni se plantea dejarlo. Es más, le gustaría volver este viernes al campo Gabriel Fernández, él lo ha pedido. ¿El problema? "No me han dejado".