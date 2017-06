Anquela, entrenador del Huesca, da un cabezazo a su jugador David López

Juan Antonio Anquela, entrenador del Huesca, habló sobre el encontronazo que protagonizó junto a su jugador David López, y lamentó que los futbolistas siempre pueden "hablar" y decir lo que "quieran" mientras que los entrenadores se tienen que callar.

El técnico del conjunto aragonés sustituyó a su jugador en la segunda parte para que Álvaro Vadillo jugará sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez. David López se mostró contrariado por la decisión, criticó visiblemente a su entrenador y éste le dio un leve cabezazo. Después, en declaraciones a Movistar Plus, analizó la acción.

"Siempre los futbolistas se creen que pueden hablar y decir lo que quieran. Y no puede ser. Me ha recriminado y yo a él. Son cosas normales dentro de un equipo de fútbol. No he hablado con él. No hay que hablar nada. Él sabe lo que ha hecho. Parece que nosotros nos tenemos que callar siempre y no pasa nada y que el futbolista puede decir siempre lo que quiera. El respeto tiene que ser mutuo", afirmó.

Posteriormente, en rueda de prensa, restó importancia al incidente y dijo que simplemente fue "fútbol" para dejar claro que el Huesca hizo un año "de tres pares de narices compitiendo hasta el último segundo".

Cuestionado por los múltiples gestos feos de ambos equipos que hubo durante el choque, insistió en que eso forma parte del fútbol "y ya está".

Uno de esos fue un escupitajo de Íñigo López sobre Juan Cala en la segunda parte. Anquela dijo que "un gesto feo" no puede "empañar" una temporada y declaró que hay que mirar el trabajo del Huesca, que, afirmó, perdió ante el Getafe con la cabeza "alta".

"Me entristece caer derrotado. Hemos hecho una buena temporada que no hemos podido culminar porque hemos tenido enfrente a un equipo que ha sido mejor que nosotros".

Por último, habló sobre su futuro: "No pienso en el año que viene, tengo una herida muy grande que hay que cicatrizar. Ya veremos. Estoy orgulloso de ver otra vez a la afición del Huesca apoyando. Siento no haberles dado una alegría", culminó.