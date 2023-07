Así es la ciudad española con un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

A tan solo una hora de la Capital se encuentra una de las ciudades más bellas de España. Con un pasado romano, musulmán y judío, visitar el casco antiguo de Segovia se convierte en un viaje en el tiempo ante edificios tan emblemáticos como el Alcázar o el Acueducto, cuyo valor es reconocido internacionalmente. Durante tu estancia no solo podrás disfrutar de la riqueza de su patrimonio, también de la belleza de la Sierra de Guadarrama que se encuentra a tiro de piedra

La gran obra romana: el acueducto de Segovia

Esta imponente construcción de doble arcada fue edificada hacia el año 50 d.C. Photographer: rusmor@gmail.com

Imposible pasar por Segovia y no ver su acueducto. No solo es el símbolo de la ciudad, es también uno de los edificios más reconocibles de España con un estado de conservación impresionante. Esta magnífica obra del Imperio Romano, construida para llevar el agua a la ciudad desde la sierra, será nuestro punto de partida para un itinerario por Segovia.

La Catedral de Santa María

Catedral de Segovia, vista desde la Plaza Mayor Kelvin Wakefield

Por su tamaño y elegancia se la conoce como la Dama de las Catedrales. Construida entre los siglos XVI y XVIII, es uno de los mejores ejemplos del paso del tiempo y los cambios de estilo: gótico tardío, pero también en su estructura se pueden apreciar influencias románicas y renacentistas. Está compuesta por 3 naves en forma de cruz.

El castillo segoviano que copió Walt Disney

El Alcázar, un edificio medieval de cuento Getty Images/iStockphoto

Tan impresionante por dentro como por fuera, el Alcázar es una de las estructuras medievales mejor conservadas y bellas del mundo. Una maravilla arquitectónica en la que se inspiró el dibujante norteamericano Walt Disney para crear el castillo de su famosa Cenicienta. Tras subir una escalera de caracol de 156 escalones, encontrarás una de las más bellas panorámicas de la ciudad y los alrededores.

El barrio Judío

Barrio judío de Segovia. Getty Images/iStockphoto

Las calles de Segovia albergaron una de las comunidades judías más numerosas de la corona de Castilla. Situado en el lado sur del recinto amurallado (entre la plaza de Corpus Christi y el barrio de Las Canonjías) el principal eje es la antigua Calle Mayor, hoy llamada Judería Vieja. En este entramado de calles, que se mantiene prácticamente intacto, llegó a haber cinco sinagogas, un mikvé (para realizar baños de purificación) y dos escuelas talmúdicas o yeshivás.

¿Cuáles son los mejores miradores de Segovia?

La ciudad cuenta con muchos puntos desde los que podrás disfrutar de unas vistas impresionantes. Uno de los más reconocidos es el que está situado en la parte alta del acueducto y al que se llega por unas escaleras que están junto a este monumento. Pero también te recomendamos acercarte hasta el mirador de La Canaleja, desde donde podrás admirar la sierra de Guadarrama y el popular perfil de la Mujer Muerta, además de los tejados del barrio de San Millán, donde se ubicaba la antigua morería.

Más de 20 iglesias románicas

Pórtico románico de la Iglesia de San Lorenzo, Segovia . Getty Images/iStockphoto

Entre las numerosas iglesias románicas que hay (se cuentan hasta más de 20 por toda la ciudad), queremos recomendarte una visita a la Iglesia de San Lorenzo, situada en el barrio del mismo nombre. Menos conocida que otras, que se encuentran en zonas más céntricas, está rodeada de viviendas con fachadas de ladrillo visto y madera entramadas formando uno los rincones más bellos y con más encanto que vas a poder ver en Segovia.

A Segovia vas, sabiendo que vas a comer muy bien

El cochinillo asado, uno de los platos más típicos segovianos Getty Images/iStockphoto

No se puede pisar Segovia sin probar su famoso cochinillo. Tan popular como el Acueducto, no hay restaurante que no incluya esta especialidad en su carta. Pero hay un mesón que forma parte de la historia de nuestra gastronomía: el Mesón de Cándido, toda una institución turística no solo por el asado de cochinillo, también por su forma particular de trincharlo con platos. Y si eres de buen comer y quieres probar más platos, toma nota de otras especialidades segovianas como son los Judiones de La Granja, la trucha a la segoviana o las perdices.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.