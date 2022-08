Roma y París, dos de las capitales europeas favoritas de este verano: actividades para descubrirlas... ¡y enamorarse de ellas!

A estas alturas de agosto, quien no ha disfrutado ya de unas merecidas vacaciones está en ello o está contando los días que le quedan. Tras dos años en los que hemos tenido que adaptar nuestra forma de viajar, parece que este podemos retomar nuestras costumbres. Vuelven los grandes viajes, pero también las escapadas a capitales y ciudades que tienen mucho que enseñar. Si ya tenemos nuestro destino pensado, solo queda preparar la maleta (siempre teniendo en cuenta las restricciones de equipaje si viajamos en avión) y pensar en algunos de los sitios que vamos a visitar (a no ser que vayamos a la aventura).

Dos de las ciudades favoritas de este año son Roma y París, capitales europeas que siguen recibiendo a miles de turistas que se quedan prendidos de sus calles, su patrimonio y su gastronomía. Para descubrirlas en profundidad, no hay nada como dejarnos guiar por los que conocen todos sus rincones y secretos. Y los free tour son la mejor manera de tener una visión global del destino. Estas actividades, que no tienen un coste establecido si no que se pagan al finalizar en función de la satisfacción, están disponibles en Civitatis para ambas ciudades.

En París, hay programados todos los días de agosto en distintos horarios y tiene una duración de cerca de 3 horas. La actividad comienza en el Hôtel de Ville, el Ayuntamiento de la ciudad y recorre puntos tan emblemáticos como la Île de la Cité, la catedral de Notre-Dame, la Conciergerie, el Museo del Louvre y el Arco del Triunfo del Carrusel, entre otros. Además, está disponible el free tour de misterios y leyendas de París que, además de llevarnos a monumentos como la torre de Saint Jacques, nos descubrirá las historias de asesinatos, corrupción, pestes y guerras de la capital francesa. Está disponible todos los días a las 20.00. Destacan también los free tours por barrios que merece la pena conocer, como el Latino (a las 10.00) o Montmartre (a las 16.00).

En este emblemático punto termina el 'free tour' de París. Unsplash

En Roma, el free tour que da una visión general de la ciudad es de dos horas y también tenemos alta disponibilidad para los próximos meses. Los escenarios de este tour son la Fontana de Trevi, el Panteón de Agripa y la plaza Navona, entre otros. Igual que ocurre con la capital francesa, la italiana también tiene su actividad de misterios y leyendas para que podamos descubrir las historias más truculentas. Y si queremos más, el que recorre los alrededores del Vaticano y el de los vestigios de la Roma Imperial son dos grandes opciones.

Este es uno de los puntos que se visitan en el 'free tour' de la capital italiana. Unsplash

Pero más allá de estas propuestas, hay otras actividades y excursiones y, para ayudarte a escoger las mejores, hemos seleccionado algunas de las más populares de los últimos meses en Civitatis. Siguiendo con la capital italiana, el Vaticano es de obligada visita y con el tour de la plataforma conocerás los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina... ¡sin esperar colas! Esta actividad, con una duración de tres horas y media, está disponible por un precio de 47 euros para los adultos.

Y si no quieres dejarte ni un solo rincón por recorrer, nuestra recomendación es que adquieras packs combinados, como esta oferta de Civitatis que incluye la visita al Vaticano, al Coliseo, al Foro y al Palatino. Un total de casi 10 horas de actividad para empaparte de la historia de la ciudad. Pero si queremos descubrir los combates de gladiadores, la mejor opción es apostar por la visita Coliseo, Foro y Palatino + Arena de gladiadores, en la que pisarás de forma exclusiva la arena del Coliseo de Roma.

Tras Roma, volvemos a trasladarnos a la capital francesa. ¿Nuestro imprescindible? Subir a la tercera planta de la Torre Eiffel para tener París a tus pies. Si quieres hacerlo sin colas, en Civitatis puedes contratar esta opción para no perder tiempo en tu estancia. También te recomendamos un crucero por el Sena para admirar la ciudad desde el río y puedes disfrutarlo en un pack que también incluye entrada hasta la segunda planta de la Dama de Hierro. ¿Qué más se puede pedir?

Por último, si dispone de unos cuantos días de vacaciones para tu estancia, el Palacio de Versalles bien merece una visita por ser un gran complejo arquitectónico de los más visitados del país. Puedes llegar desde París en tren con la excursión de Civitatis que incluye la entrada al monumento y sus jardines, guía en español para el trayecto y los jardines y audioguía para el interior del palacio.

