La almohada cervical definitiva (¡con capucha!) para que nadie te moleste en los viajes interminables de autobús

El autobús es uno de los transportes más demandados por los viajeros, sobre todo en trayectos nacionales, por ser una de las maneras de viajar más económica. Además, la oferta de autocares, en la mayoría de lugares, es muy amplia, por lo que sus horarios es muy fácil que se acoplen a tus planes. El transporte más elegido, por ejemplo, por estudiantes para recorrerse España de norte a sur es el autobús, que les permite viajar de noche para no perder días de turismo y no les obliga a hacer un gran desembolso de dinero. Pero, la mayoría está de acuerdo en que estos viajes son duros, largos y se hacen bastante pesados. Permanecer muchas horas sentado y viajando por carretera no es muy cómodo. Aún así, siempre existen trucos para hacer más ameno el viaje o, por lo menos, lograr que el resto de tripulantes te moleste lo menos posible.

Sí, has leído bien, a veces lo más molesto de un viaje no son los kilómetros, el asiento ni las curvas de la carretera, sino un compañero de butaca pesado o un grupo de amigos que no deja descansar a los otros viajeros. Por tanto, lo mejor es pasar desapercibido y dormir el mayor tiempo posible. Desde 20deCompras te aconsejamos que consigas, antes de tu próximo viaje, un cojín cervical (para dormir de la manera más cómoda y segura en un asiento de autobús) que tenga incorporada una capucha para taparte la cara. Imagínate dormir cómodamente, con el cuello seguro de los golpes de un autobús, con tapones que no te dejen escuchar a tu compañero y todo esto bajo una capucha que te cubre los ojos y los oídos, para que nadie sepa que estás dormido o te has puesto tapones por el ruido (o unos buenos auriculares inalámbricos para montarte un musical en tus sueños).

¡No molestar!

En Amazon hay disponibles almohadas de viaje muy cómodas con capuchas incorporadas y a muy buen precio. Por ejemplo, uno de los más económicos es el de Delleu. Tanto el cojín como la capucha de este modelo son de terciopelo y de alta calidad. Además, es super suave y amigable para nuestra piel. Por último, pero no menos importante, después de cada viaje se puede lavar, ya que es desmontable, y así lo higienizamos para el siguiente trayecto en autobús.

La capucha cubre tus ojos para que nada ni nadie te moleste en un viaje. Amazon

Para los que quieren descansar, pero son más tiernos

Si quieres darle un toque de personalidad a este truco contra las distracciones en un viaje de autobús, tu capucha puede ser algo más original (¡y tierna!). Por ejemplo, siendo durante un trayecto un unicornio. Imagínate qué pensarán el resto de personas del autobús cuando solo vean cabezas y en tu asiento un cuerno de unicornio.

Cómodo y muy 'cute'. Amazon

Y por si tienes frío….

Y por si acabas teniendo frío en los largos viajes en autobús, sobre todo en los nocturnos que recorren la península, no está demás llevar una manta en nuestro equipaje de mano.

Una buena manta puede salvarte un viaje nocturno en autobús. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.