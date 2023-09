Reabre el hotel más icónico de Disneyland Paris: cuánto cuesta y qué incluye

Dentro de muy poco Disneyland Paris será más mágico que nunca. Por fin, después de varios años de reformas, el icónico Disneyland Hotel abrirá sus puertas el 25 de enero de 2024. Así, este emblemático alojamiento recibirá de nuevo a todos los huéspedes dispuestos a vivir una experiencia de ensueño a través de las historias de la realeza Disney.

El hotel de 5 estrellas, ubicado en la entrada del Parque Disneyland, ofrece un servicio de primera clase, con deliciosos restaurantes y una amplia oferta de entretenimiento para que los más pequeños (y los no tan pequeños) disfruten por todo lo alto, con la visita incluida de los personajes Disney más famosos. Y aunque todavía queda poco más de cuatro meses para su apertura, las reservas ya están disponibles en la web de Disneyland Paris.

Magia, lujo y entretenimiento único

Cada rincón del interior de este icónico hotel ha sido completamente reimaginado, desde el espectacular lobby hasta las lujosas habitaciones y suites, para ofrecer a sus futuros huéspedes un nuevo concepto de lujo. El nuevo y elegante diseño junto con la arquitectura del alojamiento estarán tematizados, incluyendo el vestíbulo, los restaurantes, el bar y los salones.

Además, los huéspedes disfrutarán de un programa de entretenimiento único junto con los personajes más queridos de la realeza Disney, desde La Cenicienta hasta Frozen, pasando por Merlín el Encantador, Tiana y el Sapo o Vaiana, así como Mickey Mouse, Minnie y sus amigos.

Deluxe Room. Disney

Por si fuera poco, existe un exclusivo hotel dentro del hotel. Se trata de The Castle Club, donde los huéspedes gozarán de una amplia gama de beneficios y servicios VIP, que incluyen privacidad adicional con un ascensor privado, un mostrador exclusivo para el check-in y un desayuno con Princesas Disney en el Castle Club Lounge.

Inmersión en el mundo Disney

Las 487 habitaciones y suites (346 habitaciones superior, 82 habitaciones deluxe, 41 habitaciones Castle Club, 16 suites Signature, 1 suite Principesca y 1 suite Real) han sido completamente rediseñadas con elegantes toques y modernos y lujosos amenities. Además, están decoradas con obras de arte y detalles que representan elementos icónicos de las historias de la realeza de Walt Disney Animation Studios.

Restaurante La Table de Lumière. Disney

Impregnados del mismo storytelling que se aprecia en otras partes del hotel, los restaurantes The Royal Banquet y La Table de Lumière ofrecerán una experiencia gastronómica única en la que no faltará el savoir-faire francés y el espíritu creativo inherente a todo lo relacionado con Disney.

Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar del Royal Kids Club, que incluye experiencias con realidad aumentada. El hotel también cuenta con tratamientos de Spa para los niños, un servicio de cuentos antes de dormir y una oferta de restauración y bebidas tematizadas para ellos.

Y toda la experiencia estará amenizada con el excelente servicio de los Cast Members. Por ejemplo, los huéspedes recibirán la bienvenida de los Royal Greeters, así como un tour de la mano de los Story Keepers (de jueves a domingo).

Cinderella Signature Suites. Disney

Cuánto cuesta y qué incluye

Una noche en el Disneyland Hotel en una Habitación Superior con dos camas dobles para dos adultos y dos niños tiene un precio de entre 810 € y 1.350 €. Esto incluye también las entradas a los parques Disney para todos los huéspedes durante dos días; encuentros con personajes Disney en el hotel y en los parques, y el Extra Magic Time, es decir, acceso en exclusiva a algunas zonas de los Parques Disney antes que otros visitantes para conocer a Mickey, Minnie y sus amigos y posar con ellos en decorados exclusivos, así como acceso a las atracciones antes del horario de apertura oficial del Parque Disneyland.

Es importante tener en cuenta que el precio del desayuno no está incluido si no has reservado una suite o una habitación en el Empire State Club, Compass Club o Golden Forest Club.

