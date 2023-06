En Disneyland Paris los sueños se cumplen. Desde el pasado año, el primer destino turístico de Europa está de gala por la celebración de su 30 aniversario, con nuevos espectáculos y experiencias únicas. Las novedades del aniversario estarán hasta el próximo 30 de septiembre, tiempo en el que Mickey y sus amigos harán disfrutar tanto a pequeños como a mayores. Entre estas novedades ha destacado la apertura en el Parque Walt Disney Studios del Avengers Campus, vinculado al universo Marvel.

La fábrica de los sueños de Disneyland Paris se encuentra en el backstage de sus atracciones y espectáculos

El resort es el lugar perfecto para dejar volar la imaginación e impregnarte de toda la magia que desprende. Así, sus espectáculos son las atracciones perfectas para vivirlo en primera persona de la mano de los mejores profesionales. Para ello hace falta un equipo de gran magnitud y con una dedicación plena en hacer disfrutar a los demás.

La fábrica de los sueños de Disneyland Paris se encuentra en el backstage de sus atracciones y espectáculos. Un lugar donde se encuentra la esencia de la magia Disney y donde reside el porqué de su éxito. Tras sus calles y edificios, todos nombrados con personajes de películas Disney, se idean y fabrican las creaciones que posteriormente dejarán con la boca abierta a todos los visitantes.

El Taller de Decoración

Entre botes de pintura y un suelo manchado por el color que tiñe las diferentes piezas, el equipo del Taller de Decoración donde trabajan Axelle, Jennifer y Massimiliano comienza a dar forma y vida a las escenografías de los espectáculos. Son un total de 30 personas, divididas en dos equipos, las que crean la magia con una perfección exquisita. La creatividad no tiene límites, dejando que la imaginación vuele, pero siempre con un hilo conductor y una conexión con las necesidades de cada show.

"Necesitamos que las piezas sean ligeras y seguras para que los actores puedan usarlas sin ninguna complicación. Además, algunos espectáculos tienen más de un pase al día, por lo que también deben ser duraderas", indica Axelle. Igualmente, cuenta que la creatividad tiene unas reglas, pues los doctores del parque no permiten que cada obra pese más de un kilo, o tres si se tiene que coger con las dos manos.

Los doctores de Disneyland Paris supervisan el peso de las piezas que llevan actores y bailarines para que no afecte a su salud

Esto hace que materiales como la madera o el metal queden totalmente descartados, siendo reemplazados por elementos mucho más ligeros como poliexpan, goma espuma o diversos tipos de plástico. Los artistas deben moldear estos materiales hasta conseguir canalizar la esencia de cada espectáculo. Para ello es imprescindible mantener una estrecha comunicación con el director del show y conocer a la perfección lo que se quiere contar.

Esta simbiosis es, quizás, una de las claves del éxito de Disneyland Paris, pues cada profesional es una pieza fundamental para crear esa atmósfera mágica. En el caso de los decorados cobra más importancia si cabe, pues son la carta de presentación de cada espectáculo. Así, cada pieza es única y necesita un tiempo y trato diferente.

Jennifer Senepart, trabajadora del equipo de decoración, indica a este medio que "dependiendo de las piezas, el tiempo en crearlas puede ser de dos días o de tres meses". Pues no todas están destinadas a los actores sino que otras son parte del decorado general que ambienta la escena. Ante estos casos se las tratará de una forma diferente.

Entre aguja e hilo

Saliendo del taller de decoración descubrimos grandes pabellones con espectaculares carrozas, quien sabe si en reparación o listas para el espectáculo diario de Disney Stars on Parade. Terminamos adentrándonos en un edificio donde nos recibe David Angerville, el gerente de Producción de Vestuario del Taller de Costura.

Entre miles de metros de tela, alfileres, dedales y máquinas de coser, un equipo de unas cien personas siguen las instrucciones de David. Su tarea principal es "mostrar la magia a través del disfraz", un trabajo enriquecedor (así lo muestran sus caras), pero a la vez duro. "Pensamos en los trajes como un conjunto único. Tienen que estar adaptados a todo tipo de condiciones y pensar hasta en el más mínimo detalle, como quién lo llevará o en el material a utilizar", indica Angerville.

Espectáculo 'The Lion King: Rhythm of the Pride Lands' Sylvain Beche / Disneyland Paris

Todo su duro trabajo se ve reflejado en los diferentes espectáculos del parque, pero lo que la gente desconoce es el trasfondo que hay detrás de esos miles de aplausos diarios. Cada espectáculo requiere una media de 18 meses de trabajo, de los cuales dos están solo destinados a la producción. El proceso de elaboración de los disfraces y el vestuario comienza con un boceto para más tarde acabar elaborando capa por capa el traje o vestido sobre un maniquí o directamente sobre el actor o actriz que lo vaya a llevar.

Cada espectáculo de Disneyland Paris requiere una media de 18 meses de trabajo, de los cuales dos están solo destinados a la producción

El siguiente paso sería la confección de los detalles de cada traje: guantes, sombreros, zapatos... para acabar con el maquillaje y la peluquería. Estos dos últimos pasos son esenciales para terminar de construir el vestuario, pues son los que dan un toque diferente a cada obra. Así, el equipo de este taller va desde modistas, diseñadores gráficos y patronistas hasta maquilladores y peluqueros.

Por último, la capacidad de adaptación es de lo más importante, pues los disfraces son también la herramienta de trabajo de cada actor y bailarín. "Apoyamos el trabajo de los bailarines y actores haciendo los trajes lo más cómodos posible, adaptándolos a sus necesidades, pues nunca deben de resultar incómodos. Igualmente, también los adecuamos dependiendo de si es verano o invierno", explica David.

Maquilladora trabajando con una actriz de 'The Lion King: Rhythm of the Pride Lands' Michael Pelozuelo / Disneyland Paris

Unos espectáculos únicos en el mundo

Gracias al duro, necesario y bonito trabajo que hacen tanto el equipo de Axelle como el de David se pueden producir espectáculos como The Lion King: Rhythm of the Pride Lands y Mickey and the Magician. Ambas obras son representaciones teatrales y musicales donde la decoración y el vestuario son parte esencial del show.

El Frontierland Theater es el lugar que acoge a los personajes míticos de la película El Rey León, como Simba, Timón y Pumba. Un escenario que cuenta con la mejor tecnología para proporcionar una experiencia única. Su aspecto más novedoso es el sistema de audio de 360 grados, apoyándose en una música excepcional donde predominan los instrumentos y los ritmos africanos.

El espectáculo de "El Rey León" en Frontierland Theater cuenta con un sistema de audio de 360 grados

Aurélien Berda, director del show, tiene bajo su mando a un elenco de unas 30 personas de varias nacionalidades diferentes. En el espectáculo cobra gran importancia la escenografía pues "tiene que estar cuidado hasta el más mínimo detalle". Así, se han creado más de 400 prendas para este espectáculo, que se representa cuatro veces al día.

Por su parte, Mickey and the Magician hace un repaso por películas simbólicas de Disney como La Bella y la Bestia, Aladdin y Frozen. "Aquí tienes a Mickey haciendo el mago, lo que te permite organizar una maravillosa alineación de personajes que además está muy orientada al mercado europeo", aclara Berda, director también de este espectáculo que se representa en el teatro Animagique del Parque Walt Disney Studios hasta cinco veces al día.

Mickey and The Magician Sylvain Beche / Disneyland Paris

Otro de los shows más demandados en Disneyland Paris es Disney Stars on Parade, un desfile imprescindible que cada tarde recorre el Parque Disneyland. En él se contempla una batería de carrozas ambientadas en diferentes personajes y películas de la factoría Disney. Emmanuel Lenormand, el show director, cuenta que "se tarda hasta cinco años en montar un desfile. Algunas carrozas llegan a pesar hasta veinte toneladas. Es imprescindible cuidar cada detalle para ofrecer una vista diferente desde cada perspectiva del espectador".

Algunas carrozas del desfile Disney Stars on Parade llegan a pesar hasta veinte toneladas

El Parque Disneyland despide cada día con el espectáculo Disney D-Light. Una representación de luces y sonido sobre el Castillo de la Bella Durmiente en el que se combinan proyecciones de vídeo, chorros de agua y un despliegue de 200 drones. Estos crean el logotipo del 30º Aniversario de Disneyland Paris, siendo la primera vez que una coreografía con drones se representa en un parque Disney.

Después de este show llega el espectáculo nocturno Disney Dreams! Estrenado originalmente en 2012, su gran acogida y popularidad ha devuelto a la sombra de Peter Pan al territorio Disney al son de bandas sonoras de películas como La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, Rataotuille o el Rey León.

Espectáculo 'Disney D-Light' Disneyland Paris

