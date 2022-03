Disneyland Paris cumple 30 años con más magia y nuevos espectáculos

Crear recuerdos en familia y con amigos. Esa era la visión del entretenimiento que tenía Walt Disney y que los parques que llevan su firma buscan cumplir cada día apoyados en la innovación constante, la exploración de nuevas ideas y reinventándose de forma continua. Han pasado 30 años desde que el 12 de abril de 1992 se inauguró Disneyland Paris como un reino de sueños y de magia destinado a cautivar a personas de todas las edades y cumplir esa máxima del fundador. Desde entonces, más de 375 millones de visitantes han disfrutado de las atracciones, los espectáculos y los personajes de Disneyland Paris. Para celebrar este señalado aniversario el parque ha tirado la casa por la ventana con un despliegue único de atracciones, nuevas cabalgatas y el primer espectáculo aéreo realizado con drones que tiene lugar en un parque temático. Asimismo, desde el 6 de marzo el parque francés está decorado con unos nuevos jardines plantados para la ocasión, los Gardens of Wonder. La batería de novedades se completa con el anuncio de la apertura en verano de una nueva tierra temática, Avengers Campus, vinculada al universo Marvel.

Pieza de arte cinético en uno de los nuevos jardines creados para el 30 Aniversario. VALENTIN DESJARDINS_

Los nuevos Jardines Maravillosos

Ubicados frente al Castillo de la Bella Durmiente, que también ha sido renovado para la ocasión, hay diez nuevos jardines temáticos diferentes que incluyen treinta nuevas piezas de arte, esculturas cinéticas que recuerdan a personajes y películas Disney y que “cobran vida” para formar parte de las celebraciones. Cuidadosamente elaboradas, su proceso de creación ha durado diez meses para ofrecer un paseo mágico a los visitantes.

El nuevo espectáculo del "Rey León" sorprende, y mucho, por su calidad y puesta en escena. disneylandparis.com

Espectáculos imprescindibles

La creación de espectáculos únicos forma parte del ADN de Disneyland Paris. Su Departamento de Entretenimiento ha producido más de 200 espectáculos desde 1992. Mickey and the Magician, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands o Disney Junior Dream Factory son algunos ejemplos de éxito. El nuevo espectáculo del Rey León despierta la admiración de quienes lo han visto. De una media hora de duración, tiene lugar cuatro veces al día en el la tierra Frontierland del Parque Disneyland. No hay que abandonar el parque sin verlo.

Nuevo espectáculo "Dream and Shine Brighter", con más de treinta bailarines y personajes Disney. VALENTIN DESJARDINS_

Con motivo del 30 Aniversario otro nuevo espectáculo cobra vida varias veces al día frente al Castillo de la Bella Durmiente, que luce radiante tras una completa restauración llevada a cabo durante doce meses. Se trata de Dream and Shine Brighter, un show diurno que cuenta con más de treinta bailarines y personajes Disney, nuevas carrozas y una banda sonora creada para la ocasión. Mickey Mouse y sus amigos lucen además nuevos trajes iridescentes creados especialmente para el 30 Aniversario de Disneyland Paris.

El Castillo, transformado

Al caer la noche, los visitantes disfrutan de un nuevo y emotivo momento antes de Disney Illuminations, uno de los espectáculos que tampoco hay que perderse y que cierra la jornada. Llamado Disney D-Light, el nuevo pre-show combina proyecciones de vídeo, juegos de agua, efectos de luces, niebla, canciones famosas de Disney y una nunca antes vista coreografía con drones que dan un toque de magia adicional alrededor del icónico Castillo.

Disney D-Light, el nuevo pre-show nocturno. yannpiriou.com

No se vaya cuando finalice Disney Illuminations, aguarde un poco más porque a renglón seguido, y por un tiempo limitado, una performance de luces con nada menos que doscientos drones culminará este espectáculo nocturno. Los drones forman un número 30 que brilla justo encima del Castillo de la Bella Durmiente mientras suena de fondo la nueva pieza musical creada para el 30 Aniversario, Un monde qui s’illumine.

Minnie Mouse con su nuevo modelo de traje pantalón. disneylandparis.com

Nuevo modelo para Minnie Mouse

Otra novedad de esta temporada tiene que ver con la moda. Minnie Mouse lucirá por primera vez en su historia un traje pantalón que lleva la firma de la diseñadora británica Stella McCartney. “Estoy encantada de trabajar con la única, icónica e inigualable Minnie Mouse. He diseñado un conjunto personalizado para ella para celebrar el 30 Aniversario de Disneyland París. Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón”, ha declarado la diseñadora e hija del beatle Paul McCartney.

Avenger Campus reunirá en una nueva tierra a los superhéroes de Marvel. disneylandparis.com

Y Los Vengadores, en verano

Y este aniversario marca la apertura de la tierra temática Avengers Campus en el parque Walt Disney Studios. A partir del verano, los superhéroes Marvel se reunirán en este campus para embarcar a los visitantes en emocionantes misiones. La experiencia inmersiva en el universo Marvel comenzó en junio de 2021 con la apertura del Disney’s Hotel New York-The Art of Marvel.

Además del programa de entretenimiento desarrollado especialmente para el 30 Aniversario, los visitantes podrán seguir disfrutando de más de 50 atracciones para todos los gustos, desde la fantasía de El Vuelo de Peter Pan hasta la adrenalina de la mega rápida Hyperspace Mountain y la inmersiva Star Tours, ambas basadas en la saga de La Guerra de las Galaxias. Más información sobre todas las novedades y ofertas para el 30 Aniversario en disneylandparis.com

