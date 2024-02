Hoteles muy románticos para conseguir el regalo perfecto este San Valentín

¿Todavía no has encontrado el regalo perfecto y tampoco tienes un plan para sorprender a tu pareja? Reserva una noche de hotel en un lugar especial y logra que este San Valentín sea inolvidable. Un destino romántico, una experiencia especial y una cena diferente te esperan en esta selección que hemos preparado con mucho amor.

Hotel Mas Tapiolas. hotelmastapiolas.com

Mas Tapiolas Country Lodge

Una preciosa masía del siglo XIII en el interior de la Costa Brava, entre la de paz y la serenidad en el Valle de Solius. ¿Puede ser más romántico? La respuesta es sí. Y es que para estas fechas han preparado un pack que hace todavía más especiales sus paseos por el campo y sus idílicos atardeceres. Una oferta que incluye desde una botella de cava y trufas de chocolate en la habitación hasta una sesión de spa, una cena con un menú muy especial elaborado por el chef Josep Ayats e incluso un kit sensual sorpresa. hotelmastapiolas.com

Hidroterapia en el Secrets Bahía Resort & Spa. hyattinclusivecollection.com

Secrets Bahía Real Resort & Spa

Ubicado en Fuerteventura, frente a la isla de Lobos, encontramos este hotel solo para adultos que estos días se pone más romántico si cabe. El plato fuerte te espera en su espectacular spa con vistas al mar, donde han preparado una cuidada selección de tratamientos para dejar que te mimen por partida doble. Una escapada para relajarte en pareja en un lugar de ensueño. hyattinclusivecollection.com

Piscina del hotel Aquitania Suites. aquitaniahomesuites.com

Aquitania Home Suites

Para los más urbanitas, Sevilla es la opción ideal ya que reúne todos los ingredientes para conseguir que cualquier escapada sea especial. Su buen tiempo en estas fechas y su ambientazo en cualquier momento ayudan a que la ciudad suba puestos a la hora de ser la elegida. Además, nadie puede negar que sus preciosas calles son el escenario perfecto para ese paseo romántico bien cogidos de la mano. A la hora de elegir alojamiento, en esta ocasión nos decantamos por unos apartamentos localizados un edificio emblemático de la ciudad, obra del reconocido arquitecto sevillano Aníbal González Álvarez-Ossorio. Además de la libertad que te da el apartamento, estos ubicados en el corazón de la ciudad guardan un gran secreto: una azotea con unas vistas a La Giralda que te enamorarán. Imposible no ponerse romántico. aquitaniahomesuites.com

Jardín exterior del Palacio dos Arcos. Tiago de Paula Carvalho

Palacio dos Arcos

A las afueras de Lisboa y a un paso de Cascais destaca este hotel dedicado a la poesía ya que en sus paredes se pueden leer fragmentos de grandes autores de las letras portuguesas. Además, se trata de un edificio lleno de historia y también de detalles que lo hacen único. Apartado del ajetreo de la ciudad, el propio hotel cuenta con unos jardines llenos de rincones especiales y con el mar de fondo. ¿Se le puede pedir más? vilagale.com

Zona termal del hotel Nove Lazne. Jan Prerovsky

Hotel Nove Lazne

Para que ese regalo adquiera la categoría de regalazo tal vez sea necesario irse un poquito más lejos. En la República Checa, casi en la frontera con Alemania, encontramos multitud de rincones que parecen sacados de un cuento y en los que seguro que no te encuentras con tu vecino y la intimidad es total. Este precioso hotel no solo puede presumir de ser uno de los más impresionantes y bonitos de la zona sino también de conservar intactas las salas de tratamientos privadas de Francisco José I, emperador austrohúngaro, y del rey inglés Eduardo VII. Dormir en este edificio histórico, relajarse en las piscinas de sus baños romanos o recibir un tratamiento relajante son la antelasa perfecta para explorar en pareja lugares como el palacio de Kynžvart, el monasterio de Teplá o el castillo de Loket. ensanahotels.com

Castillo Les Carrasses. Soufiane Zaidi

Castillo Les Carrasses

Otra apuesta segura es alojarse en un castillo y elegir el sur de Francia como destino y este maravilloso hotel reúne eso y mucho más. Situado a unos 20 minutos de Narbona, entre viñedos a los que les llega el aire del mar tan cercano, este castillo de cuento es todo lo que buscas para este San Valentín o para cualquier fecha especial que tengas en mente. Y si su majestuoso exterior ya te ha enamorado, con sus habitaciones tendrás un flechazo a primera vista. Una decoración elegante y relajada en la que se ha tenido especial atención con cada detalle. Entre todos los rincones de este hotel, La Serre, un elegante jardín de invierno de estilo Eiffel ubicado en el patio principal, seguro que se convierte en tu preferido. lescarrasses.com

Restaurante De Tokio a Lima en Can Alomar. canalomarhotel.com

Can Alomar

Da igual si ya has ido y no importa si lo conoces. Palma de Mallorca siempre tiene algo nuevo que ofrecer y un hotel diferente con el que sorprender (y sorprenderte). Solo al ver la fachada de Can Alomar… caerá en tus brazos sí o sí. El hotel del grupo It ocupa un palacio del siglo XIX ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad. Sus habitaciones son de revista, pero si hay algo que no puedes perderte es su restaurante De Tokio a Lima, en una de las mejores terrazas. Un lugar ideal en el que degustar una original propuesta del chef Germán de Bernardi. canalomarhotel.com

