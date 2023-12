Casas rurales de España para sentirse como en el hogar de Papá Noel

La casa oficial de Papá Noel se encuentra en el Círculo Polar Ártico, más concretamente en la capital de la Laponia finlandesa, en la encantadora Rovaniemi. La ciudad natal de Santa Claus cuenta con el taller de juguetes e incluso con la oficina de correos a la que llegan cartas procedentes de todo el mundo. Y aunque Finlandia es preciosa y la villa es un espectáculo, desde EscapadaRural proponen cuatro escapadas rurales en casas españolas en las que el propio Papá Noel quedaría encantado.

El Xalet de Prades. EscapadaRural

Casas Rurales El Xalet de Prades (Tarragona)

Chimenea, bañera de hidromasaje, sauna... Si lo que buscas es una escapada navideña de relax, las Casas Rurales El Xalet de Prades son el lugar ideal. Este aparthotel rural cuenta con diferentes casas de madera, cabañas en los árboles e iglús para ver las estrellas situados en medio del Parque Natural de las Montañas de Prades.

Para completar la experiencia, en los alrededores del alojamiento se pueden realizar actividades como rutas de senderismo, escalada, multiaventura o rutas en bicicleta. También visitar lugares con encanto como el Monasterio de Poblet, el pueblo de Siurana de Prades o realizar una ruta por las bodegas de la zona.

El Llano de los Conejos. EscapadaRural

El Llano de los Conejos (Cuenca)

No, no es Finlandia, ¡es Cuenca! Esta preciosidad de alojamiento se encuentra en el pueblo de Cañamares, muy próximo al nacimiento del río Cuervo. El Llano de los Conejos cuenta con once cabañas de madera totalmente independientes y equipadas con todo lo necesario para una estancia inolvidable junto a los tuyos (¡y las mascotas son bienvenidas!).

Durante la estancia se pueden visitar lugares como el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, el Parque Natural del Alto Tajo, la Ciudad Encantada de Cuenca y el valle del Río Escabas.

Finca Zafiro Lagunazo. EscapadaRural

Finca Zafiro Lagunazo (Albacete)

La Finca Zafiro Lagunazo es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Este encantador alojamiento se encuentra en Riópar, muy cerca de los famosos Chorros del Río Mundo. La finca dispone de cinco alojamientos completamente equipados y pensados para el disfrute.

Durante la estancia se pueden visitar lugares como Albacete, Arroyofrío o las Reales Fábricas de Bronce de Riópar. Además, podrás realizar actividades como rutas en bicicleta de montaña, senderismo, recogida de setas, cata de vinos o rutas gastronómicas.

Casa Fausto. EscapadaRural

Casa Fausto (Teruel)

¿Existe un plan mejor que una escapada en medio del monte? Y si te alojas en una las cabañas de madera de Casa Fausto se convertirá en todo un planazo. El alojamiento dispone de chimenea, colección de juegos, jardín y terraza. Además, si no quieres preparar tu comida, puedes disfrutar de los platos preparados por los propietarios en el comedor. Casa Fausto cuenta con una granja con caballos, ponis, burros, vacas y demás animales. Durante la estancia se podrán visitar lugares como los Estrechos de la Hoz, el barranco de la Fuente del Tejo, Teruel y Dinópolis.

