Escapadas otoñales: cinco localidades españolas que son aún más bonitas en esta época del año

El otoño es para muchos la estación más bonita del año. Los rojos, naranjas y amarillos vibrantes se apoderan del paisaje, las mañanas huelen a tierra mojada y las tardes de sofá, película y manta se disfrutan mucho más si afuera llueve. Pero esta época también es perfecta para descubrir destinos que derrochan esplendor… ¡y que generan adicción! Porque una vez que descubres que el cielo encapotado no es sinónimo de viaje arruinado, no hay otoño que no presente una oportunidad perfecta para escaparse y conocer España en una de sus estaciones más impresionantes... ¡y a través de sus pueblos!

Para disfrutar de este ambiente tan característico, hay parajes de por sí increíbles que se vuelven aún más espectaculares cuando el otoño los baña con sus colores. Nos referimos, por ejemplo, a la Selva de Irati, un enclave natural al que se accede desde el pueblo navarra de Ochagavía, uno de los más bonitos para visitar en esta época. Calles estrechas, un puente de piedra y una gastronomía envidiable son el paso natural hasta el segundo mayor bosque de hayas y abetos de Europa. Podemos descubrirlo en una actividad de 10 horas de la mano de Civitatis en la que también se visitan dos de los cañones más icónicos de Navarra: las foces de Arbayún y Lumbier.

La Selva de Irati es un entorno natural mágico. Shutterstock

De la selva a la comarca volcánica de la Garrotxa, enclave que alza en un risco de 50 metros de altura Castellfollit de la Roca, una localidad de calles estrechas y empedrado que culmina con un mirador imperdible. Una oportunidad repleta para conocer esta zona, repleta de preciosos pueblos medievales que te harán trasladarte a otra época, como Vic, Rupit y Besalú.

Este pueblo gerundense tiene un mirador impactante. Shutterstock

El otoño también nos deja boquiabiertos cuando el agua es la gran protagonista del paisaje y las Hoces del Río Duratón, en la provincia de Segovia. En este enclave, que recomendamos disfrutar en kayak, se pueden contemplar las paredes más altas del cañón y una de las mayores colonias de buitres leonados del país. Podemos alquilar una de estas embarcaciones para recorrerlas por libre o contratar un tour guiado. La visita debe continuar en la cercana localidad de Sepúlveda, una villa medieval de callejuelas de piedra que en otoño tiene un encanto aún más especial.

El agua es la gran protagonista de este paisaje segoviano. Shutterstock

La siguiente parada nos lleva a la Puerta de Asturias, a la Reserva Natural Integral Muniellos, donde podremos perdernos por sus caminos de ensueño, protegidos por el robledal más grande de España, aunque también hacen sombra hayas y abedules. Desde ahí, es visita obligatoria Cangas del Narcea, un pueblo salpicado de casas señoriales y palacetes que nos transportarán a la cotidianidad de la nobleza asturiana en la Edad Media.

La reserva natural de Muniellos acoge el robledal más grande de España. Shutterstock

Nuestro recorrido otoñal termina en la costa, donde esta época del año también modifica el paisaje. Como ejemplo, el municipio asturiano de Lastres, en la Costa Verde, uno de los reconocidos como más Bonitos de España. Descubrirlo con una visita guiada es más fácil, puesto que nos ayudará a no perdernos ni un rincón de esta empedrada localidad de marineros, desde la Torre del Reloj hasta la Casa del Marqués. Su gastronomía es otra de las razones para acercarse hasta allí: imprescindible degustar la sidra y los quesos típicos de la zona. Se puede hacer por cinco euros en Cuevas del Agua, a media hora de Lastres.

La playa de Lastres también sabe lucir los colores del otoño. Shutterstock

