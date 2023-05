Acertar con el destino, a la hora de viajar, es, casi siempre, todo un reto. Y es que, por mucho que sea uno de esos que hay que visitar una vez en la vida o alguno de los que cada año se ponen de moda (este 2023 ha sido la Riviera Albanesa, el Caribe europeo low cost), no siempre cumple con todas nuestras expectativas. Ya sea porque el tiempo no nos acompaña o porque no estamos preparados para ciertos cambios culturales o gastronómicos, hay veces que dudamos de nuestra elección. Pero sabemos el destino que nunca falla: las islas Canarias.

A solo unas horas de avión de la península, este paraíso nos ofrece una combinación que no puede gustarnos más: turismo de playa y relax junto a visitas culturales que no te dejan indiferente, buen tiempo en la mayoría de jornadas, gastronomía deliciosa y otros motivos, como el contar con cinco de los pueblos más bonitos de España que os dejamos descubrir por vuestra cuenta que las convierten en una de las favoritas para viajar en cualquier época del año.

Y, si puedes visitarlas sin esperar a la época por excelencia de las vacaciones, en Iberia Express tienen una promoción que te interesa: si reservas tu próximo vuelo a algunas de las principales ciudades de las Islas Canarias hasta el próximo 14 de mayo, puedes encontrar precios mínimos garantizados para trayectos de ida y vuelta. Eso sí, para beneficiarte de estas ventajas, tienes que formar parte del Club Express de la compañía de acceso gratuito que siempre tiene ofertas a tu disposición. Además, los vuelos seleccionados son hasta el 15 de junio o del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Merece la pena echarles un vistazo, ya que encontramos trayectos desde 67 euros, como seleccionamos bajo estas líneas, para visitar estas islas preciosas.

Vuelos baratos a las Islas Canarias

Madrid - Fuerteventura, por 80 euros ida y vuelta. En, aproximadamente, tres horas puedes disfrutar de la segunda isla más grandes del archipiélago de las Canarias, un destino que enamora a los amantes de los deportes acuáticos y también a los fanáticos de las playas infinitas de arena blanca.

Los días para viajar más barato de Madrid a Fuerteventura coinciden con la ida el 24 mayo y la vuelta el 31.

Imagen de la costa de Fuerteventura. Unsplash

Madrid - Gran Canaria, por 67 euros ida y vuelta. Además de las famosas dunas de Maspalomas, Gran Canaria es un destino donde el relax y la desconexión están más que aseguradas. También la naturaleza de contrastes que va de las playas de arena blanca a las inusuales de lava negra.

Los días para viajar más barato de Madrid a Gran Canaria coinciden con la ida el 24 mayo y la vuelta el 3 de junio.

Imagen de la costa de Gran Canaria. Unsplash

Madrid - Tenerife, por 82 euros ida y vuelta. La más grande de las Canarias es uno de esos destinos a los que, mínimo, hay que ir una vez en la vida. Ya sea para subir el Teide, el pico más alto de España, o para disfrutar de una de sus fiestas de fama mundial, el Carnaval. Aunque ahora que se acerca el verano, es el momento ideal para descubrir sus nueve playas con bandera azul.

Los días para viajar más barato de Madrid a Tenerife coinciden con la ida el 23 mayo y la vuelta el 5 de junio.

Imagen de la volcánica Gran Canaria. Unsplash

