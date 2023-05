Viajar en avión tiene muchas ventajas, desde la comodidad hasta la rapidez, no obstante, una vez que llegamos a nuestro destino no disponemos de coche para movernos con facilidad. No importa que sea un viaje de negocios por Europa o uno de placer durante nuestras vacaciones por las islas españolas. Lo que es común a estos dos viajes es que la forma más rápida, fácil y económica de moverte (sobre todo por las islas) es con un coche y existen muchas ventajas en alquilar uno para tus vacaciones.

Así que, si tienes un viaje pronto (o en verano) programado para las Islas Baleares o las Canarias y quieres de verdad conocer, por ejemplo, Menorca de punta a punta ahorrándote dinero, debes mirar ya cómo alquilar un coche, cuál es la opción más barata y qué necesitas. Sin olvidar otras cuestiones como las opciones de coches eléctricos o híbridos y no solo de gasolina o Diesel.

En España, hay disponibles muchas empresas de alquiler de coches para las vacaciones y esto puede agobiarnos al no saber cuál elegir. Por eso, deberíamos decantarnos por la que más facilidades ponga por el mínimo precio. Una de las marcas líderes en Europa de alquiler low cost es Goldcar, con 35 años de experiencia y una flota de más de 60.000 vehículos en muchos rincones del mundo. Lo mejor de esta empresa es que no tendrás problema de alquiler, ya que la compañía pertenece a Europcar Mobility Group, que ofrece sus soluciones de movilidad a nivel mundial gracias a su extensa red, presente en 140 países y territorio. Y, lo mejor es que cada vez cuentan con más vehículos eléctricos.

Cómo alquilar un coche al mejor precio

Si tu próximo viaje es por las islas de España, Mallorca, Gran Canaria o Tenerife son algunos de los destinos top donde puedes alquilar un coche de manera fácil con Goldcar. De hecho, lo puedes reservar fácilmente desde el móvil y recoger una vez que llegues al aeropuerto de tu destino sin ni siquiera pasar por ventanilla. Si te descargas su app es todo super fácil y rápido, sin cargos extra y con un seguro a todo riesgo.

Por tanto, podríamos decir que tendrás tu coche de alquiler low cost en cualquier isla de España (y en muchos destinos de Europa y Asia) en un solo clic y sin ninguna sorpresa.

Por otro lado, si te preguntas qué precios se barajan en este alquiler: desde 25 euros al día puedes tener ya una opción de alquiler con Goldcar. Además, con su nueva opción Key'n Go, podrás recoger las llaves sin pasar por el mostrador para no perder ni un minuto de tus vacaciones. En menos de un minuto y tres fáciles pasos que te explican desde la aplicación, accederás a tu llave del coche para comenzar el viaje y recorrer tu destino de forma rápida y económica.

Razones por las que alquilar un coche

Ha quedado claro que ahorrar dinero y desplazarse de forma rápida y cómoda son las razones con más peso para alquilar un coche en tus próximas vacaciones, pero existen muchas más:

- La flexibilidad. Si tus vacaciones este año son en una isla, viajar en avión es más cómodo que hacerlo en ferry para transportar nuestro coche. Además, no tenemos que preocuparnos de que le ocurra nada a nuestro vehículo ni cansarnos con el papeleo.

- Un coche a punto y seguro. Esta es otra de las razones por las que alquilar un coche, a nuestro vehículo es fácil que le salgan fallos con el tiempo y nosotros seremos los responsables. Pero, cuando alquilas un coche en una isla, por ejemplo, los conductores lo recogen con el depósito lleno, con todas las garantías listas para emprender el viaje y libre de preocupaciones, ya que se ha reservado a todo riesgo.

- Preocupaciones fuera. Si has viajado con tu vehículo sabrás que una de las preocupaciones más comunes es si nuestro alojamiento tiene garaje para que el coche no sufra las inclemencias del tiempo o esté más seguro dentro de un garaje. Cuando el coche es de alquiler, estas preocupaciones se disipan un poco.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Goldcar y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.