Hacer el equipaje para viajar en avión se ha convertido en todo un reto. Con las nuevas restricciones, prácticamente hay una maleta de ruedas por cada aerolínea: las medidas para no pagar más extras de los esperados son de obligado cumplimiento y hay que adaptar a ellas el volumen de nuestras pertenencias si no queremos facturar. Una misión que no siempre es fácil, sobre todo si vamos a estar fuera de casa más de una semana, y que nos afecta a todos los fans de los vuelos low cost; por lo que no es de extrañar que los trucos que comparten aquellos que han encontrado una solución se viralicen en cuestión de horas. Y si no que se lo digan a la usuaria Myriam Sandler (@mothercould) que ya acumula más de 88.400 likes en un post en el que descubre una forma fácil y barata de conseguir que toda la ropa quepa en la maleta.

Con ayuda de una estantería plegable, esta usuaria pone solución a los problemas con el equipaje de mano, pues permite organizar la ropa para después comprimirla con ayuda de unas correas con hebilla que prensan las pertenencias. Un sencillo truco que podemos poner en práctica sin invertir más de 21 euros si apostamos por el modelo que hemos encontrado en Amazon, que, si bien es cierto que no es de la misma marca que el compartido en Instagram, sí comparte algunos elementos como la distribución de compartimentos o los ganchos para colgarlo.

Las correas inferiores con cierre por clip ayudan a comprimir la ropa. Amazon

Con unas dimensiones de 47 por 30 por 45 centímetros una vez abierta y un tamaño mucho más reducido plegada (aunque contenga artículos en su interior), este organizador se adapta a todo tipo de maletas, incluidas las de cabina de las principales aerolíneas. Con ello, conseguimos transportar nuestras pertenencias de forma ordenada y, además, aprovechar de la forma más eficaz el espacio en el equipaje. De hecho, según la descripción del producto en Amazon, contar con este producto nos permite ahorrar hasta un 30% de hueco disponible. Así, los porsiacasos sin los que no sabemos ir de viaje ya tienen cabida.

De hecho, en el ecommerce aseguran que la capacidad de este organizador es de entre 6 y 10 prendas de ropa, un par de zapatos e, incluso varias toallas, pero, como podemos observar en el vídeo de Instagram que vemos sobre estas líneas, incluso permite más cantidad de ropa si transportamos los zapatos en otro compartimento de la maleta. La estructura plegable que comprime las prendas (sin que estas se estropeen) es la que permite conseguir con éxito la difícil tarea de hacer que todo lo que queremos llevar quepa en el equipaje. Aunque este modelo todavía no tiene valoraciones, puesto que, como el del vídeo, su uso está más extendido en Estados Unidos, estamos seguros de que, tras probarlo... ¡ya no vamos a saber vivir sin él para nuestros viajes!

