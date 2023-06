Viaje a Roma barato: hoteles y restaurantes económicos y monumentos gratuitos

Roma, la ciudad eterna, es un destino que hay que visitar al menos una vez en la vida y cuantas más mejor. La capital italiana deja al descubierto en sus calles y monumentos casi 3.000 años de historia, a lo que se suma su deliciosa gastronomía, a la esencia bohemia de algunos de sus barrios y al ambiente dinámico que siempre desprende la urbe.

Hacer un viaje a Roma no tiene por qué significar un gran desembolso, de hecho existen muchas maneras de visitar la ciudad sin gastar en exceso. La capital es perfecta para hacer un viaje barato, y es que cuenta con gran cantidad de atracciones turísticas gratuitas y una enorme oferta de restaurantes económicos y ricos, entre otras muchas ventajas para una escapada low cost.

Monumentos, museos y atracciones turísticas gratuitas

Como en todas las ciudades, si queremos visitar algunos de los principales monumentos, tendremos que pagar una tarifa, sin embargo, en Roma hay muchos lugares realmente interesantes que se pueden conocer gratuitamente. Para empezar, la capital italiana está repleta de iglesias, cada una más bella que la anterior y a las que podremos acceder sin pagar. Descubrir las más de 900 iglesias de la ciudad nos llevaría demasiado tiempo, pero hay algunas que no podemos perdernos como la de San Giovanni in Laterano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria del Popolo, Santa Maria del Popolo y Santa Maria in Trastevere.

Basílica de la Ciudad del Vaticano en San Pietro Getty Images

Por supuesto, es imprescindible la visita al mayor templo religioso del catolicismo: la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. La entrada también es gratuita y, tanto en el exterior como en el interior, nos espera una magnífica joya arquitectónica con obras tan valiosas como La Piedad de Michelangelo.

Siguiendo la ruta por los monumentos más emblemáticos que no tendremos que pagar por visitar está el icónico Panteón de Agripa, el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Esta maravillosa obra se levantó el año 126 d.C y a inicios del siglo VII fue donado al Papa Bonifacio IV, quien lo transformó en una iglesia. Muy cerca del templo resuenan las aguas de la preciosa Fontana di Trevi, decorada con la estatua del titán Océano conduciendo un carro de caballos.

El Panteón de Agripa, Roma Getty Images/iStockphoto

Otros lugares que se pueden visitar de forma totalmente gratuita son la Bocca della Verità, que nos morderá la mano si decimos una mentira; el Circo Máximo, un estadio de la antigua Roma para carreras de carros, y el Arco de Constantino, junto al Coliseo. Además, en Roma hay muchos museos que podremos disfrutar sin pagar ni un euro. Por ejemplo, está el Museo Carlo Bilotti, el Museo Barranco y el Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina.

Visitas gratuitas el primer domingo del mes

Además de los muchos monumentos que se pueden visitar gratuitamente todos los días, el primer domingo de cada mes también podremos disfrutar sin pagar absolutamente nada de otras atracciones turísticas icónicas. Entre ellas está el imponente Coliseo, también llamado Anfiteatro Flavio, una impresionante construcción levantada en el siglo I, que se convirtió en el mayor anfiteatro del Imperio Romano.

Coliseo de Roma. Unsplash

Asimismo, durante ese día concreto podremos conocer gratis otros lugares como el Foro Romano, el centro de la vida pública de la antigua Roma; el Palatino, con las ruinas de templos y palacios de los emperadores romanos; el Castillo Sant’ Angelo, construido en el año 123 d.C. como mausoleo para el emperador Adriano; la Galería Borghese, con obras maestras de importantes artistas como Bernini, Raffaello, Caravaggio y Canova, y los Museos Capitolinos, el principal museo cívico de la ciudad.

Las mejores vistas sin gastarte un euro

Disfrutar de una maravillosa vista de Roma desde las alturas no tiene precio... literalmente. Son muchos los miradores que nos permiten ver la ciudad eterna a vista de pájaro y así poder contemplar sus bellos monumentos desde una perspectiva muy diferente. Por supuesto, si lo combinamos con el atardecer, la experiencia es aún más mágica.

Mirador del Pincio. Apostolis Giontzis

En pleno centro encontramos el Monumento a Vittorio Emanuele, también conocido como Altare della Patria. Este enorme edificio construido para homenajear al primer rey de Italia tras su unificación y en la parte superior cuenta con unas terrazas panorámicas a las que podremos subir de forma gratuita. También en el centro, concretamente en el fantástico parque de Vila Borghese, está el Mirador del Pincio, con una bonita vista sobre la Piazza del Popolo.

Uno de los miradores más recomendados para visitar con los últimos rayos de sol es del Jardín de los Naranjos. Y junto a este idílico espacio ajardinado se encuentra la cerradura de la Orden de Malta, un pequeño agujero en una puerta donde siempre encontraremos turistas mirando, y es que al otro lado podremos admirar una vista perfecta de la cúpula de la Basílica de San Pedro.

Dónde comer y dormir barato en Roma

La comida italiana es una auténtica maravilla y eso lo sabe todo el mundo. Para disfrutar de esta exquisita gastronomía no tenemos por qué gastar en exceso, ya que en Roma encontraremos gran cantidad de restaurantes muy económicos.

Turistas probando la pizza al taglio en Roma. Carlos Barquero Perez

Por ejemplo, para un bocado rápido y delicioso podemos ir a alguna pizzería al taglio y hacernos con alguna porción de este manjar, como por ejemplo Pizzarium. Si preferimos sentarnos más tranquilamente, otras opciones muy baratas son Carlo Menta, La Vecchia Roma y Osteria degli Ubertini.

Por otro lado, el alojamiento también es un factor clave que supone una enorme diferencia en nuestro presupuesto. Si queremos gastar lo menos posible, siempre podemos dormir en un albergue, ya que encontraremos de todos los tipos, desde mochileros hasta familias, con habitaciones comunes o individuales.

Para quienes prefieran un hotel al uso, también existen muchas opciones realmente asequibles. Algunos ejemplos situados muy cerca de las principales atracciones turísticas son Althea Inn, Hotel Center 2, Hotel Tokyo, Hotel Kent, Hotel Giotto Flavia y Hotel Cherubini.

Consejos para un viaje low cost

En Roma encontraremos más de 3.000 fuentes de agua potable , así que en vez de ir comprando botellas, podemos llevar una e ir rellenándola.

, así que en vez de ir comprando botellas, podemos llevar una e ir rellenándola. ​Para movernos por la ciudad, es recomendable hacernos con el Roma Pass . Con esta tarjeta podemos utilizar todo tipo de transporte público por 48 horas (32 € y también incluye una entrada a un museo o sitio arqueológico) o por 72 horas (52 € e incluye dos entradas).

. Con esta tarjeta podemos utilizar todo tipo de transporte público por 48 horas (32 € y también incluye una entrada a un museo o sitio arqueológico) o por 72 horas (52 € e incluye dos entradas). ​Aunque en Roma prácticamente no hay temporada alta y baja, ya que durante todo el año recibe grandes cantidades de turistas, los meses en los que podemos encontrar precios más baratos en vuelos y aviones son de noviembre a marzo (obviamente quitando Navidades y Año Nuevo) y de julio a agosto, por ser más calurosos.

