Estas son las siete ciudades europeas más tranquilas y sin masificar para viajar este otoño

Cada vez son más los españoles que se plantean hacer las vacaciones en los meses y lugares donde hay menos turistas. No hay nada más incómodo que soportar largas filas para entrar a un museo o pasear por una ciudad abarrotada de gente. Estarás con nosotros en que esto puede arruinar las vacaciones a cualquiera. Si eres de los que huyen de las masificaciones y prefieres descubrir un destino fuera de lo común (y en temporada baja), toma nota de las mejores ciudades europeas donde podrás conseguirlo.

Verona (Italia)

Piazza Bra y La Arena de Verona, Italia Emi Cristea

De norte a sur, Italia es uno de los países que más atrae a los turistas de todo el mundo, por lo que es prácticamente imposible no encontrar multitudes da igual la época del año que se viaje. Pero al margen de ciudades como Roma, Florencia o Venecia, hay otros lugares que cuando pasan los meses de verano, recobran buena parte de su tranquilidad.

Si estás planeando una escapada otoñal, encontrarás que Verona desprende romanticismo y belleza por todas partes. Pero además, esta ciudad tiene algo que te atrapará. Lo descubrirás recorriendo su centro histórico, paseando por sus callles adoquinadas, y sobre todo, al entrar en la Piazza Bra, donde se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos y representativos de la ciudad, la Arena di Verona, conocido como el hermano pequeño del Coliseo romano. Seguro que el paseo te conducirá hasta el balcón de Julieta, pero hay otros lugares que también te encantarán, como la Cattedrale di Santa Maria Matricolare, localizada a pocos pasos del Ponte Pietra. Y procura que el atardecer te pille en el mirador de Piazzale Castel San Pietro para poder disfrutar de las mejores vistas de la ciudad.

Gante (Bélgica)

Canal de la ciudad de Gante. Orpheus

Situada en el cruce entre el río Lys y el río Escalda, esta ciudad de cuento, que muchas veces se ve eclipsada por otros destinos belgas de más renombre, como Brujas o Amberes, es el lugar ideal para salir de los circuitos más turísticos. Conocida como la Venecia del Norte, recorriendo sus canales y paseando por las calles adoquinadas sentirás que estás en medio de una atmósfera medieval.

Para disfrutar de las mejores vistas de Gante, te recomendamos subir a la Belfort, una antigua torre de vigilancia construida en el siglo XIV, que es el símbolo de la ciudad. Y frente al campanario, la grandiosa catedral de San Bavón, donde encontrarás obras maestras como el púlpito rococó de Rubens o el impresionate Cordero Místico de Jan van Eyk. También muy cerca está la Iglesia de San Nicolás.

Y después de visitar el Castillo de los Condes (Gravensteen), déjate llevar por el encanto de las calles del barrio de Patershol, con casas del siglo XVII al XIX, y aprovecha para degustar la exquisita gastronomía flamenca en alguno de los restaurantes de la zona. No te vayas sin probar el plato más típico, el waterzooi, un estofado que puede ser de pescado o pollo, y que se sirve acompañado de una crema de nata y con verduras.

Rovinj (Croacia)

Casas medievales frente al mar Adriático, en la ciudad de Rovinj, en Istria, Croacia. Getty Images/iStockphoto

Si hay un destino que se ha puesto de moda en Europa en los últimos años, ese es Croacia, con Dubrovnik como primera receptora de turistas. Pero más allá de la Perla del Adriático, hay otra ciudad de calles empedradas y colores brillantes, que es perfecta para unas vacaciones en modo tranquilo. Con su pequeño y encantador puerto, Rovinj es un lugar que atrapa al primer vistazo.

Lo primero que llamará tu atención es la riqueza arquitectónica de su centro histórico con influencias venecianas y húngaras. El mejor plan es perderse entre sus callejones y pintorescos rincones, pero también disfrutar de monumentos, como la Catedral de Santa Eufemia, uno de los edificios barrocos más bellos de Istria. Desde su campanario podrás disfrutar los coloridos tejados de Rovinj, con el color turquesa de las aguas del Adriático de fondo.

Bath (Reino Unido)

Termas romanas de Bath, Somerset Eugene Sergeev

Famosa por sus baños romanos, esta localidad del condado de Somerset, en el suroeste de Inglaterra, es un gran plan para romper la rutina y desconectar. En Bath encontrarás numerosas cosas para hacer y ver, pero sobre todo te sumergirás en un ambiente de tranquilidad. Además de callejear por su encantador casco histórico y visitar las famosas termas, no te pierdas la Abadía de San Pedro, que fue fundada en el año 675, aunque fue remodelada varias veces. Otro de los lugares que te sorprenderá por su belleza es el puente Pultenay, que cruza el río Avon y tiene casas y comercios en cada uno de sus dos lados.

Braga (Portugal)

Arco da Porta Nova, en la ciudad de Braga, norte de Portugal Diego Grandi

Cuando se trata de cambiar de aires por unos días, Portugal con sus encantadores pueblos y ciudades siempre es una buena opción. Fundada por los romanos hace más de 2000 años, Braga es un destino rico en historia y con una gran cantidad de monumentos para descubrir. Prepárate a andar y recorrer iglesias, porque si algo no falta en la tercera ciudad del país, después de Lisboa y Oporto, son edificios religiosos. Uno de los lugares que no debes perderte es el Santuário do Bom Jesus do Monte. Se accede por una impresionante escalera, y además de la Basílica se pueden visitar los jardines, donde hay cuevas, fuentes e incluso un lago por el que navegar en barca.

Entre los mejores planes están por recorrer sus calles, visitar la catedral del siglo XII, que cuenta con la fusión de distintos estilos arquitectónicos, y por supuesto, pasar por el Arco da Porta Nova. Por supuesto, no pierdas la ocasión de disfrutar de la gastronomía lusa, siempre con el bacalao como plato estrella.

Lucerna (Suiza)

Edificios en el centro histórico de Lucerna, Suiza Leonid ANDRONOV

Imagínate un enorme lago glacial rodeado de montañas que parecen sumergirse en el agua. Seguro que este espectacular entorno se te presenta como el mejor plan de vacaciones. Y no es para menos, ya que se trata de uno de los enclaves más bellos de Suiza y de Europa. Situada en la desembocadura del lago, Lucerna cuenta con una atmósfera retro y mágica a partes iguales. En el casco histórico medieval, entre calles adorables y casas antiguas elegantemente decoradas, sentirás que retrocedes en el tiempo.

Acércate hasta la Weinmarkt, la plaza del Vino que es la más importante de la ciudad y cuenta con fachadas pintadas durante los siglos XVIII y XIX. Además aquí se encuentra la Weinmarktpotheke, una antigua farmacia de 1530. Y aunque solo sea para tomarte un café, no te pierdas el hotel Gutsch, un castillo digno de un cuento de hadas.

Pero además, otro plus para visitar esta bonita ciudad suiza es que es el punto de partida perfecto para recorrer los encantadores pueblecitos que están situados a las orillas del lago de los Cuatro Cantones.

Liubliana (Eslovenia)

Liubliana, una ciudad pequeña y con muchísimo encanto Pixabay/traveldudes

Hay destinos que hay que visitar antes de que el gran turismo ponga sus ojos en ellos. Situada en la zona central de Eslovenia y conocida como la Nueva Praga, Liubliana ha sabido mantener su esencia prácticamente intacta. Paseando por su casco histórico de calles empedradas, descubrirás las influencias austriacas e italianas. No te pierdas el Puente del Dragón (Zmajski most) que se encuentra al noreste de la plaza Vodnik. Tiene cuatro estatuas adornando sus esquinas y es uno de los iconos de la ciudad. Al igual que el castillo, esta gran fortaleza del siglo XII es una visita obligada, sobre todo porque al estar ubicado en lo alto de una colina, desde su torre encontrarás la mejor panorámica.

Pero uno de los mejores momentos y más bonitos de tu escapada, seguro que será el paseo por la ribera del río. Está repleto de terrazas con lo que también puedes aprovechar para disfrutar de un relajado café o descubrir la gastronomía local.

