El bonito pueblo español que vive dentro de Francia con la farmacia más antigua de toda Europa

Dormir dentro de Francia, pero sin salir de España es posible, por increíble que parezca. Esto es lo que ocurre en Llivia, un pueblo de los Pirineos, a solo cinco kilómetros de Puigcerdà, frontera internacional entre ambos países y con una altitud de 1.123 metros, que pertenece a la provincia de Girona, lo que supone unos 153 kilómetros de la capital provincial.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta pequeña localidad de no más de 1.500 habitantes, según el censo de 2019, cuenta con la particularidad de estar rodeado de territorio francés por los cuatro puntos cardinales.

No obstante, ¿por qué ocurre algo así? Pues bien, para responder a esta pregunta, hay que echar la vista atrás. En concreto, a 1659, tras la firma del Tratado de los Pirineos, cuando España tuvo la obligación de ceder a Francia hasta treinta y tres pueblos. En resumidas cuentas, es lo que en la actualidad se conoce como Cataluña Nord, sin embargo, Llivia no se entregó a nuestros vecinos los franceses y es que no era concebido como un municipio, sino como una villa.

Llivia Miquel Fabre i Saura. Flickr

Esa fue la excusa indiscutible que le valió para que este territorio continuara bajo el dominio de la corona española del siglo XVII, y hasta nuestros días. Si todo esto fuero poco, otra de sus peculiaridades históricas tiene que ver con que guarda la farmacia de origen medieval más antigua de Europa, convertida ahora en un museo. Una duda importante tiene que ver con qué idioma se habla dentro de las fronteras de este pueblo. Son el castellano, el catalán y, en menor medida, el francés.

Qué ver en Llívia en un día

Uno de las primeras paradas obligatorias es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, construida desde finales del siglo XVI, en la que se podrá observar el símil a una fortaleza, y ahora epicentro de la localidad. Pero el recorrido no acaba ahí porque el núcleo antiguo de Llívia esconde lugares mágicos que el visitante no se debe perder. Entre ellos, claro está, la Farmacia Esteve de Llivia, fundada a principios del siglo XV.

Castillo de Llívia Canva.com

En la actualidad es un museo donde apreciar diferentes instrumentos de laboratorio, 'medicinas' de los siglos XVI y XVII, recetarios de la época. La entrada es de 3,5 euros por persona y se enseña acerca de la evolución de la profesión, los instrumentos de los laboratorios de antaño, las medicinas que usaban en distintos siglos y recetarios con más de 300 años. En cualquier caso, si quieres contemplar unas increíbles panorámicas de la localidad, desde el Castillo de Llívia se pueden observar unas fascinantes vistas.

