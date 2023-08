Uno de los atardeceres más bonitos del mundo está en una ciudad de Croacia: belleza e historia en la Costa Dálmata

Los 350 kilómetros de largo de la costa dálmata se han convertido en una de las zonas más turísticas de Croacia y de Europa. A destinos tan populares como Duvrovnik y Split, se le suma la pintoresca ciudad de Zadar, famosa por sus bellos atardeceres y su abultado patrimonio arquitectónico.

El casco histórico de Zadar

Plaza de los Cinco Pozos. Getty Images/iStockphoto

No tendrás que esperar al atardecer para alucinar con la belleza de esta ciudad croata. Desde el momento que pises su parte antigua te darás cuenta de toda la belleza que Zadar atesora. Paseando por sus callejuelas creerás estar en la misma Venecia, debido a la influencia italiana que se refleja en la arquitectura de los edificios, destacando las puertas venecianas que hay en las murallas de la ciudad. Sus calles empedradas conducen hasta antiguas fortificaciones, así como a la Torre del Capitán.

Otro de los lugares con más encanto es la antigua Plaza de los Cinco Pozos. Estos pozos, que se construyeron para aprovechar el agua y almacenarla en cisternas subterráneas, estuvieron activos hasta finales del siglo XIX.

Patrimonio religioso

Catedral románica de Zadar, Croacia Getty Images/iStockphoto

Otro de los lugares imprescindibles es la Catedral de Santa Anastasia (Sveta Stosija). De estilo románico, fue construida durante los siglos XII y XIII. Si subes a lo alto te espera una bonita panorámica. Pero además, en la ciudad encontrarás un buen número de iglesias romanas que están entre las más bellas de toda Croacia, como la de San Donato, de estilo bizantino y prerrománico.

El Órgano de Mar y el Saludo al Sol

El örgano de mar, un instrumento musical experimental, que reproduce música a través de las olas. Getty Images

Procura que uno de los atardeceres te pille junto al puerto deportivo. Aquí, al borde del Adriático, disfrutarás de uno de los mejores espectáculos que ofrece cada día la naturaleza.

Y no pases por alto El Órgano de Mar, unas escalinatas en las que varios tubos emiten diferentes sonidos con cada movimiento del agua que fue creado por el artista Nikola Bašić. No demasiado lejos de estas melodías marinas se encuentra otra curiosa obra del mismo autor: el popular Gretting to the Sun (Saludo al Sol), un círculo formado por paneles solares con impresionantes juegos de luz.

Las mejores playas de Zadar

Riviera de Zadar con playas de agua color turquesa Getty Images/iStockphoto

Zadar cuenta con algunas de las mejores playas de Croacia, y están situadas en un radio de 100 kilómetros. La playa de Nin cerca de Zadar, de arena fina y 3 kilómetros de largo, tiene una forma particular que recuerda a las playas caribeñas. También te recomendamos la playa de Petrcane, en un pueblito a 15 kilómetros. Y un poco más alejada, la de Sveti Duh (ilha de Pag), un pequeño paraíso, con paisajes de montaña y aguas cristalinas.

El Parque Nacional Paklenica

Parque nacional del cañón de Paklenica y la montaña Velebit Getty Images/iStockphoto

A poca distancia de la ciudad de Zadar se encuentra este parque nacional con paisajes maravillosos y sorprendentes. Entre sus principales atractivos está el enorme cañón de Velika Paklenica, con 14,5 kilómetros de longitud y acantilados que se elevan cientos de metros sobre el nivel del mar. Cuenta con numerosas rutas de senderismo en las que además de observar las aves, te irás encontrando con pequeñas cascadas. Por cierto que aquí está uno de los hábitats de murciélagos más relevantes de Croacia, con hasta 24 especies distintas.

Otros lugares imprescindibles que ver en la costa croata

Un recorrido por esta maravillosa costa tiene que incluir dos de las ciudades más fascinantes y turísticas de Croacia: Dubrovnik y Split.

Qué ver y hacer en Dubrovnik

La ciudad medieval de Dubrovnik se ha convertido en una de las más turísticas de Europa Pixabay/fjaka

La Perla del Adriático es otro de los puntos claves en una ruta por la bella costa croata. Uno de los mejores momentos será descubrir Stari Grad, su bonito casco antiguo, que se mantiene prácticamente intacto gracias a las murallas que lo han protegido durantes siglos. Y es precisamente sobre lo alto de estas murallas (que en algunos tramos alcanzan los 25 metros) desde donde tendrás una de las mejores panorámicas. Claro que si se trata de vistas, coge el funicular al atardecer para subir hasta hasta Mont Srd y disfrutar de la cara más fascinante de esta ciudad, sobre todo porque te sorprenderá la paleta de colores con que se tiñe cuando cae el sol. Y para relajarte, alquila una canoa y da una vuelta alrededor de la Isla de Lokrum.

Split, la segunda ciudad de Croacia

Split (Croacia). xbrchx (iStock).

Además de ser uno de los puertos más importantes de la costa dálmata, Split cuenta con un precioso casco histórico formado por un entramado de calles empedradas que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Seguro que te impresionará la estatua de Grgur Ninski, de más de 8 metros de altura, que está situada frente a la Puerta Aurea, en la entrada al casco antiguo. El paseo por los suelos de mármol del Palacio de Diocleciano se convertirá en un auténtico viaje en el tiempo a través de palacios medievales y restos de antiguos templos romanos.

Pero lo mejor de todo te espera en sus islas cercanas, como Hvar, Brac y Korcula a las que puedes acceder en ferry o catamarán para disfrutar de sus impresionantes playas de aguas cristalinas.

Los sabores dálmatas

Peka, comida croata tradicional con mezcla de carne y verduras Getty Images/iStockphoto

Durante este recorrido por la costa croata aprovecha para degustar una gastronomía tradicional que está repleta de sorpresas. Lo normal es que al principio te sirvan un consomé de carne o pescado, para seguir con delicias dálmatas como la ensalada de pulpo aderezada con aceite de oliva, el pastel Ston (un hojaldre relleno de macarrones con almendras o nueces), los deliciosos pimientos rellenos de carne y arroz o la peka, un guiso de carne y verduras a la brasa, típico de la zona de Dalmacia. Y por supuesto, para terminar, postres típicos, como las tartas de la región con almendras o pasas.

