La fascinante playa almeriense con un pasado trágico que la convirtió en un paraíso terrenal

En el corazón del Parque Natural Cabo de Gata, uno de los entornos naturales más impresionantes de España, se encuentra la cautivadora Playa de los Muertos. Este rincón almeriense, ubicado a medio camino entre las localidades de Carboneras y Agua Amarga, se ha convertido en un auténtico paraíso terrenal gracias a sus aguas turquesas y cristalinas, su arena blanca y su belleza salvaje.

Sin embargo, detrás de este idílico paisaje se esconde una dramática historia que dio origen a su peculiar nombre. Siglos atrás, las corrientes del Mediterráneo, guiadas por los fuertes vientos, arrastraban hasta esta playa los cadáveres de náufragos, entre ellos comerciantes, piratas y pescadores. Hoy en día, el nombre de la playa sigue siendo un testigo silencioso de su trágico pasado.

Cómo acceder a la Playa de los Muertos

Llegar a la Playa de los Muertos no es tarea fácil, ya que se encuentra a los pies de un acantilado y solo se puede acceder a ella a pie, por una vereda de tierra de unos 450 metros con una pendiente pronunciada, o en barco. Esta dificultad de acceso ha permitido que la playa se mantenga en un estado casi virgen, conservando su belleza natural y su tranquilidad.

Una vez en la playa, los visitantes quedan maravillados por su litoral volcánico, su oleaje moderado y su longitud de aproximadamente 1.200 metros con una anchura media de 30 metros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la playa carece de servicios como chiringuitos o baños públicos, por lo que es recomendable ir preparado con crema solar, sombrilla, agua y comida.

Precauciones y recomendaciones

Debido a las características de la Playa de los Muertos, es fundamental tomar ciertas precauciones. Si el oleaje está muy fuerte, lo mejor es no bañarse, ya que no hay seguridad marítima ni vigilantes en la playa. Además, la playa tiene un desnivel muy pronunciado, lo que significa que a pocos metros de la orilla ya no se hace pie, dificultando la salida del agua.

Playa de los Muertos. Juan Reig Peiro / iStock

Para aquellos que deseen visitar este paraíso almeriense, se recomienda ir con calzado adecuado para el descenso por la vereda y no llevar mucha carga. Es especialmente importante vigilar a los más pequeños, ya que no se recomienda que jueguen solos en el agua debido a las corrientes y la profundidad de la playa.

Aparcamiento y horario

Para facilitar el acceso a la Playa de los Muertos, se ha habilitado un aparcamiento dividido en dos zonas con una capacidad de más de 300 plazas. El aparcamiento presta servicio de 9:00 a 21:00 horas. Un equipo de personas se encarga de vigilar y organizar la entrada y salida de vehículos desde el aparcamiento.

En definitiva, la Playa de los Muertos es un tesoro escondido en el litoral almeriense que merece ser descubierto por todos aquellos amantes de la naturaleza y la belleza paisajística. A pesar de su trágico pasado, hoy en día se ha convertido en un auténtico paraíso terrenal que cautiva a todo aquel que tiene la oportunidad de visitarla.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por España y por el mundo