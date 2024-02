La misteriosa iglesia castellana decorada con miles de huesos humanos

En el municipio de Wamba, el único municipio de España que comienza por la letra W, se sitúa la Iglesia de Santa María, cuyo interior alberga un osario que eriza la piel. El pueblo donde se erige la iglesia recibe este inusual nombre por haber sido el sitio donde eligieron en el año 672 al rey visigodo Wamba. Según la tradición, en esta localidad fueron sepultados el rey Wamba y su antecesor, Recesvinto, aunque los restos de ambos fueron trasladados a Toledo.

Más de 2.000 almas

La Iglesia de Santa María de Wamba fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931 y tiene presente tres estilos arquitectónicos: mozárabe, visigodo y románico. Fue construida entre los siglos X y XII y en ella destacan uno de sus retablos, de estilo flamenco del siglo XVI en oro y plata, su pórtico del siglo X con forma de palmera y el artesonado de madera.

El Osario lo precede un epitafio que reza: "Como te ves, yo me vi, como me ves te verás. Todo acaba en esto, aquí. Piénsalo y no pecarás"

Sin duda la joya de la corona es el osario que custodia en su interior: el Osario de San Juan. Se encuentra en el claustro de un antiguo monasterio anexo a la iglesia, donde se cree que también está el propio Recesvinto. Esta necrópolis se estima que la componen restos de más de 2.000 personas, frailes y vecinos del municipio fallecidos entre los siglos XIII y XVI. Para rematar el ambiente lúgubre, al Osario lo precede un epitafio que reza: "Como te ves, yo me vi, como me ves te verás. Todo acaba en esto, aquí. Piénsalo y no pecarás".

Osario de Wamba (Valladolid). WIKIPEDIA/NeliOM

El horario de la Oficina de Turismo, que es la que se encarga de las visitas, es los viernes de 17h a 19.30h, los sábados, domingos y festivos de 11h a 13.30h y de 17h a 19.30h. Si se quiere concertar una visita durante el resto de la semana se debe llamar al teléfono 983 563 317 o al 679 142 730. El precio de la entrada es de 2 euros, y si es en grupo de más de 15 personas cuesta 1€ por persona.

Cerca de Wamba

La Iglesia de Santa María es el tesoro de este municipio, pero no se puede olvidar pasar por el monumento al rey visigodo Wamba y otros templos como la ermita de la Virgen de la Encina o la ermita del Cristo del Humilladero.

La mejor forma de llegar a Wamba es por carretera. Desde Valladolid son 26 minutos en coche (20 kilómetros) por la VA-514.

