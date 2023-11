Los mejores chollos en viajes para Navidad: de Lanzarote a Estocolmo

Lo queramos o no, las Navidades siempre son sinónimo de gastos extras. Si eres de los que se niegan a pasar estas fiestas en casa, con estas ofertas que hemos encontrado, solo tendrás que decidir si prefieres dar la bienvenida al nuevo año entre nieve, tumbado en la playa o a lomos de un camello. Elige destino y ve haciendo las maletas porque te esperan unas Navidades distintas y muy especiales.

Amsterdam

El canal Spiegelgracht en el casco antiguo de Ámsterdam con el Museo Rijks al fondo.

Getty Images/iStockphoto

Disfrutar de los mercados navideños que se encuentran repartidos por toda la ciudad o visitar la Plaza Dam, donde cada año se instala un enorme abeto de 1,80 metros de altura, son algunos de los planes en esta escapada de cuento de hadas a la capital holandesa. Y por supuesto, no te pierdas el Festival de la Luz (del 30 de noviembre hasta el 31 de enero) que con la calles y los canales iluminados, ofrece la estampa más bella de Amsterdam. Hemos encontrado una oferta de tres días, salida el 30 de diciembre, con vuelo y alojamiento, desde 352€ por persona.

Liubliana, Eslovenia

Estampa navideña en la plaza Preseren de Liubliana. Getty Images

Salir fuera de España no tiene porque ser sinónimo de arruinarse el bolsillo, sobre todo si elegimos destinos donde la vida es mucho más barata que en nuestro país. Por eso una de nuestras recomendaciones nos lleva hasta Eslovenia, donde se puede disfrutar de unas Navidades de cuento y sin gastar demasiado. De hecho, Liubliana no solo es una de las capitales más bellas y tranquilas de Europa, también es de las más económicas. Además de pasear por las calles adoquinadas del centro histórico o visitar la gran fortaleza del siglo XII (Ljubljanski grad), en Liubliana podrás disfrutar de los platos típicos de los Balcanes en cualquier restaurante por menos de 10€ y alojarte en un hotel desde 30€ la noche.

A Estocolmo y Helsinki de crucero

Plaza en el Gamla Stan, el casco histórico de Estocolmo. Oleksiy Mark

Si no temes al frío escandinavo este fin de año no lo olvidarás nunca. Un fin de semana en el que, además de conocer dos capitales tan interesantes como Estocolmo y Helsinki, disfrutarás de un mini-crucero por el Mar Báltico. Entre los mejores planes que te proponemos está pasear por las calles medievales de la ciudad vieja de Estocolmo (Gamla Stan), formada por pintorescas casas de colores, y donde no faltan en estas fechas los tradicionales puestos navideños.

Pero además, en el mismo viaje podrás descubrir la capital finlandesa bajo un manto blanco de nieve. No dejes de acercarte a la calle Aleksanterinkatu, que es sin ningua duda, la más navideña de Helsinki. Hemos encontrado una oferta desde 830€, en un circuito organizado de 4 días, con vuelo, crucero, desayuno incluido y Buffet de gala de Fin de Año (www.atrapalo.com).

Marruecos, playas y desierto

Marruecos es un destino éxotico y cercano, donde escapar del frío Getty Images

Marruecos es un destino perfecto, no solo para los que no quieren gastar mucho, también para los que no les gusta ni oir hablar de Navidades. En las calles de ciudades tan interesantes como Tánger, Tetuán o Marrakech no solo no encontrarás la decoración ni iluminación típica de estas fechas, sino que además, podrás sentirte en un cuento de las Mil y Una Noches, mientras recorres el zoco, duermes en una haima o disfrutas de una exótica ruta en camello por el desierto. Hemos encontrado vuelos a Tánger para estas fechas por 80€, y alojamientos, desde 70€ la noche (tanto si optas por un hotel como en los tradicionales riads).

Lanzarote

Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Getty Images

Para muchos afortunados, las islas Canarias son un clásico durante estas fiestas. Si tienes como objetivo pasar estas Navidades con el mejor clima posible, en la isla de Lanzarote seguro lo vas a lograr. Hemos encontrado ofertas de una semana, con vuelo y hotel en el tranquilo municipio de Yaiza, en el sur de la isla, entorno a los 400€. Además, en una ruta por Lanzarote disfrutarás de lugares alucinantes con paisajes sacados de otro planeta, entre los que se encuentran el Parque Natural de Timanfaya, los Jameos del Agua o el Mirador del Río.

