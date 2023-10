Estos son los edificios con las vistas más increíbles del mundo

Cuando viajamos a cualquier destino, uno de los lugares más preciados y de obligada visita son los edificios y monumentos históricos con mayor altura porque cuentan con panorámicas difíciles de olvidar. Toma nota de los miradores que ofrecen las vistas más bellas del mundo, según las opiniones y reseñas que a diario ponen los turistas en Tripadvisor.

Burj Khalifa (Dubái)

Panorámica de la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos Getty Images

Bastan 82 segundos para tocar el cielo. Es lo que se tarda en subir hasta lo alto de la Torre Khalifa, desde donde se puede divisar el desierto, el golfo Pérsico y la moderna ciudad de Dubái. Desde su apertura, este edificio de impresionante estructura y 828 metros de altura, es uno de los lugares de obligada visita en el Emirato. En cualquiera de sus miradores, tanto los del piso 124 y 125, como el de la planta 148 (el más exclusivo) se muestra la mejor cara de Dubái. Los espacios exteriores están protegido por paneles de vidrio y cuentan con unas vistas difíciles de olvidar.

Taipei 101 (Taiwán)

Sus 508 metros de altura convierten al Taipei 101 en el noveno rascacielos más alto del mundo. VIATOR / YOUTUBE

Es impresionante ver el edificio por fuera, pero imagínate lo que se sentirá estando arriba. Hasta 2007 fue la torre más alta del planeta, pero una vez desbancada de su trono, su mirador sigue ofreciendo la mejor cara de Taiwán, sobre todo por la noche. Inspirada en la forma del bambú, en sus ascensores, que son unos de los más rápidos del mundo, accederás al piso 91, en tan solo 39 segundos. Y una vez allí, a más de 500 metros del suelo, lo que te espera es mágico.

La Torre Eiffel (París)

Turistas admirando la ciudad de París, desde la segunda planta de la Torre Eiffel Jean-Luc Ichard

Por muchas torres que se construyan, rivalizándo unas con otras en altura, la Torre Eiffel sigue siendo para muchos el edificio que ofrece las vistas más bonitas del mundo, al menos así se desprende de las miles de opiniones que los viajeros han plasmado en TripAdvisor. Icono de la ciudad, desde sus 300 metros de altura se puede disfrutar de la cara más romántica de la capital francesa.

Shanghai Tower (China)

La tercera posición del ranking es para la Torre de Shanghái (632 metros), un edificio que cuenta con el ascensor más rápido del planeta. BAYCREST / WIKIMEDIA COMMONS

Ver Shanghai a 360 grados no tiene precio. O sí, porque ascender hasta los 632 metros de esta torre tiene un coste algo elevado (22 euros), pero realmente merece la pena por tener ante ti las mejores vistas de Shanghai y una de las más bellas panorámias del planeta. Este edificio, que se encuentra en el distrito financiero de Pudong, tiene 270 turbinas de viento en su fachada y 106 ascensores que ascienden a la vertiginosa velocidad de 18 metros por segundo.

Tokio Skytree (Tokio)

Una de las imágenes más impactantes de esta enorme metrópoli se puede captar desde la torre más alta de Japón. Getty Images

Si tienes la ocasión de subir a lo alto de este moderno edificio observarás Tokio a vista de pájaro y será una experiencia que seguro nunca olvidarás. Con sus 634 metros de altura, es la estructura más alta de todo Japón. Inaugurada en el 2012, se encuentra en el este de Tokio, en el barrio de Sumida. Tiene dos plataformas de observación que están situadas a 350 y 450 metros de altura, desde las que se puede disfrutar del inmenso paisaje de la capital nipona con el Monte Futji en el horizonte.

Bastión de los Pescadores (Budapest)

Vista de Budapest, con el Parlamento y el río, Hungary Xavier Arnau

Es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de Budapest y el más fotografiado. Y además, hay algo en lo que coinciden todas las opiniones de los turistas: es desde donde se pueden captar las imágenes más bellas y mágicas de la capital húngara, sobre todo al atardecer. Encaramado en la colina del castillo y a orillas del Danubio, esta joya arquitectónica ofrece un panorama incomparable del río, el Puente de las Cadenas y el Parlamento húngaro.

La Sagrada Familia (Barcelona)

Iglesia de La Sagrada Familia, de Antoni Gaudi. Barcelona Getty Images

Barcelona es bonita, la mires por donde la mires. Pero desde La Sagrada Familia lo es aún más. No tiene la altura de un rascacielos, pero la gran obra de Gaudí no puede faltar en el ránking de los edificios que ofrecen las mejores vistas del mundo. Desde arriba se puede contemplar la Ciudad Condal desde todos los puntos de vista y con una perspectiva diferente. No hay un mirador como tal, pero se puede ir disfrutando de la ciudad desde arriba, tanto desde las ventanas como desde los espacios abiertos. La visita por libre a la Sagrada Familia con subida a una de las torres (la del Nacimiento o la de la Pasión) cuesta 36€. Se sube en ascensor y se baja por una escalera de caracol.

