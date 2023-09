La curiosa isla que cambia de española a francesa cada seis meses

¿Te imaginas vivir en una isla y que cambie de nacionalidad cada seis meses? Parece broma, pero es la realidad. Esto ocurre en la frontera de España y Francia, concretamente en la Isla de los Faisanes. Esta se encuentra en la desembocadura del río Bidasoa entre los municipios de Irún y Hendaya.

Ambas naciones europeas acordaron que durante seis meses la isla pertenecería a un país y durante los seis meses siguientes pasaría a formar parte del otro país. De esta manera, de febrero a julio es de España y de agosto a enero de Francia. Este acuerdo se logró gracias al Tratado de los Pirineos, firmado en el año 1659.

El condominio más pequeño del mundo

La ubicación de la Isla de los Faisanes ha provocado que esta tenga un curioso pasado. Antiguamente, España y Francia mantuvieron un conflicto por ver quién se quedaba este y otros territorios. Hasta que en el año 1659 firmaron el Tratado de los Pirineos, solucionando el problema de quién se hacía con el control de las tierras.

La isla cuenta con una extensión total de 6.830 m², convirtiéndose en el condominio (un territorio bajo el gobierno conjunto de dos países) más pequeño del mundo. Otra curiosidad de este lugar es que aunque se llama Isla de los Faisanes, ningún faisán ha vivido aquí nunca. Antes de denominarse así se conocía como la Isla del Hospital, algo igual de sorprendente porque nunca tuvo uno.

Isla de los Faisanes. Zarateman / Wikimedia Commons

Durante la época del Imperio Romano, la isla se utilizaba para cruzar la frontera entre ambos países. Había que pagar incluso un peaje para poder acceder. Sin embargo, actualmente la isla está deshabitada y es imposible acceder a ella, dada la seguridad que hay a su alrededor. Solamente es posible visitarla dos veces al año, cuando tiene lugar la ceremonia de entrega al otro país, el primer día de febrero y el primero de agosto.

Cómo llegar a la frontera de España

El hecho de que no se pueda acceder al interior de la isla de los Faisanes no quiere decir que no se pueda ver desde la frontera de ambos países. Para ello, el trayecto en coche hasta ese punto limítrofe con Francia desde el centro de Irún es solamente de 5 minutos en coche por la GI-636. Desde Hondarribia, el itinerario es de 15 minutos por la misma carretera.

