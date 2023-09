Barcelona y su arquitectura: siete curiosidades sobre la obra de Gaudí

Antoni Gaudí es uno de los arquitectos españoles más conocidos a nivel mundial, con unas obras que no dejan indiferente a nadie y que se han convertido en todo un reclamo para los turistas, sobre todo para aquellos que visitan Barcelona, una ciudad en la que encontramos muchos ejemplos de su arquitectura y arte.

El arquitecto es uno de los grandes responsables de que la ciudad condal reciba millones de visitas cada año, en gran parte por los secretos y curiosidades que albergan muchas de sus obras, con construcciones tan emblemáticas y por todos conocidas como La Sagrada Familia, el Park Güell, la Casa Batlló o la Pedrera-Casa Milà. Te dejamos con 7 curiosidades sobre la obra de Gaudí que debes conocer:

La Sagrada Familia no está terminada

Sagrada Familia de Barcelona Shutterstock

La Sagrada Familia aún no está terminada y se prevé que pueda estarlo para el año 2026, aunque no existe una fecha fija y todo dependerá de los posibles parones que puedan producirse. Su primera piedra se puso en el año 1882 y el propio Gaudí creó los planos, indicaciones y bocetos, siendo consciente de que no iba a ver nunca terminada la obra.

No fue el primer elegido para diseñar La Sagrada Familia

A diferencia de las creencias populares, Gaudí no fue el primer arquitecto elegido para encargarse de esta construcción. En primera instancia lo fue Francisco de Paula del Villar, aunque renunció y el proyecto fue a parar a manos de Joan Martorell, que también rechazó la oferta para que la realizara su discípulo, Antoni Gaudí.

El Park Güell está inspirado en un mundo fantástico

Park Güell. Gatsi / iStock

El conocido Park Güell está inspirado en un mundo fantástico, concretamente en la historia de Hänsel y Gretel, que se puede apreciar en los pabellones que recuerdan a la casita de dulces y chocolate. Inicialmente, este parque estaba destinado a ser un barrio construido para las clases catalanas más poderosas y no un parque público o estar destinado al turismo como en la actualidad.

La visión ecologista de Gaudí

Gaudí tenía una visión avanzada y bastante ecologista para su época, por lo que hizo que a través de las columnas de la Sala Hipóstila se recogiese el agua de lluvia para que fuese recogido en un depósito situado bajo ellas para así almacenarla. También lo hizo en la fachada de la Casa Batlló, donde cogió desechos de vidrio y cerámica para pintar siluetas de colores.

Inspiración en el mundo marino

La Casa Batlló, Barcelona Getty Images/iStockphoto

Parte de la estructura de la Casa Batlló está inspirada en el mundo marino, y se puede apreciar en el relleno de cada planta, que al mirarla parece encontrarse en un agua cristalina. Muchas personas aseguran que la obra trataba de ser un "organismo vivo", ya que al observar la construcción se aprecia la figura de seres vivos por todas partes.

Un adelantado a su época

El patio interior de La Pedrera de Gaudí. LA PEDRERA

Antoni Gaudí fue un adelantado para su época y dejó claras muestras de su potencial como arquitecto. En la Pedrera-Casa Milà fue capaz de transmitir el poder de la familia Milà y añadió importantes modernidades como agua caliente, ascensores o gas.

No es un edificio totalmente legal

Gaudí pensó en construir la Casa Milà para que fuese cómoda y segura, por lo que creó un búnker subterráneo en el que la familia podría esconderse en caso de que se produjese cualquier conflicto bélico o situación que los pudiera poner en peligro. Además, no es un edificio totalmente legal, ya que el Ayuntamiento de Barcelona instó a frenar las obras porque las medidas no eran las correctas, aunque no pareció importarle demasiado al artista, que siguió adelante con su construcción.

