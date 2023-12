Cuál es la mejor época para viajar a Costa Rica: siete lugares que no te puedes perder

El 2023 llega a su fin y atrás quedan los aviones, los viajes y las experiencias que se han vivido fuera de España en los últimos 12 meses. El próximo año brinda otro sinfín de oportunidades para poder visitar algunos lugares increíbles de nuestro planeta, aunque hay tantos alrededor del mundo que muchos no saben dónde ir.

Casi todos han soñado alguna vez con pasar unos días de relajación en el Caribe o en los idílicos parajes de Centroamérica, y Costa Rica es un destino único en esa parte del mundo. Los impresionantes parques naturales repletos de fauna autóctona o las increíbles playas blancas bañadas por el Pacífico son solo algunas de las principales atracciones turísticas de este país, que puede ser uno de esos viajes inolvidables que se hacen pocas veces. No por nada se dice eso de ‘Pura vida’.

Los volcanes de Costa Rica, un país magmático

El volcán Poás, en Costa Rica. Simon Dannhauer

A poco más de una hora de la capital del país, San José, se encuentra el que probablemente sea el lugar más impactante de toda Costa Rica: el volcán Poás. Esta maravilla de la naturaleza de más de 2.700 metros de altura todavía sigue activa, por lo que ascender a su inmenso cráter o acercarse a su precioso lago de aguas verdosas es toda una experiencia adrenalínica. Además, hay ciertos horarios y requisitos que se deben cumplir para poder subir a él.

Aunque sea el más célebre de Costa Rica (el parque natural donde se encuentra recibe su nombre), no es el único volcán que se puede visitar el país; de hecho, no es ni el más grande ni el más activo de los cinco que se encuentran en la cuna de la 'Pura Vida': el enorme Irazú con sus cráteres escalonados y el Turrialba son otros dos gigantes no tan dormidos que se sitúan en línea recta con el Poás.

La gran biodiversidad del Parque nacional Corcovado

Parque Nacional Corcovado Wikimedia Commons

Costa Rica cuenta con una treintena de parques naturales en su territorio, aunque probablemente el más espléndido sea el del Corcovado. Con una riqueza de fauna y flora sin igual, este bosque tropical que alberga la mayor diversidad biológica de todo el planeta deja perplejo a cualquiera que se adentre entre sus laureles, robles y cedros (lo cual solo se puede hacer con un guía).

Desde numerosas especies de simios hasta felinos como pumas o guepardos, en este ecosistema conviven miles de especies de animales espléndidos. Además, su ubicación en la Península de Osa también hace que tenga playas impresionantes en las que descansar tras una visita impresionante a una colosal reserva natural.

La inmensidad del Parque nacional de Manuel Antonio

Mono ardilla en las selvas de Costa Rica. Getty Images/iStockphoto

Aunque en Corcovado se encuentre la mayor concentración de especies, en el Parque nacional de Manuel Antonio también hay animales que no se pueden encontrar en otras zonas del mundo, aunque lo que más destaca son sus impresionantes playas paradisíacas, como la que da nombre al propio entorno o Puerto Escondido, que son lugares casi vírgenes y en los que los turistas se pueden zambullir en un entorno único.

El país tico está bañado por el Océano Pacífico y por el mar Caribe, algo que solo los países del istmo de Centroamérica pueden decir. En sus casi 1.300 kilómetros de costa se pueden encontrar algunas de las playas paradisíacas más bonitas de todo el continente, como las del propio parque.

Las playas de la Península de Nicoya

Playa en la península de Nicoya. Turismo de Costa Rica

Pero para playas espectaculares, las de la Península de Nicoya. Situada en la parte norte de Costa Rica, a orillas de Pacífico, cuenta con uno de los litorales más impresionantes de todo Centroamérica, como las de Montezuma, Playa Grande, Playa Conchal, o la de Cocalito, que además son perfectas para los amantes del surf.

Pero los visitantes no solo se pueden relajar en sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, sino que también pueden adentrarse en sus bosques tropicales o recorrer sus pueblos, considerados de zona azul (en los que mucha parte de la población anciana supera los 100 años). Todo ello hace a la Península de Nacoya una parada obligatoria en el viaje a Costa Rica.

Avistamiento de tortugas en Tortugero

Tortuga en el Parque nacional de Tortuguero, Costa Rica Getty Images/iStockphoto

En la costa caribeña, en la provincia de Limón, se encuentra el Parque nacional de Tortuguero, repleto de largos canales navegables rodeados de una enorme diversidad silvestre, aunque su principal atractivo solo se da en los meses de verano: es el santuario más importante de Occidente de tortugas marinas, las cuales se pueden avistar con un guía.

El bosque nuboso de Monteverde

El Bosque Nuboso de Monteverde. Getty Images/iStockphoto

Cerca del volcán del Arenal se encuentra la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, que es el bosque nuboso más importante del mundo. Estos ecosistemas se caracterizan por ser selvas tropicales a una gran altitud en las que la niebla es prácticamente perpetua. En este entorno se podrá pasar a través de puentes colgantes y pasear por sus senderos rodeados de flora virgen como epifitas u orquídeas.

La hidrografía del interior de Costa Rica

Termas de Tabacón Tabacón

A pocos kilómetros de Monteverde y del Arenal también se encuentra una de las maravillas escondidas en el interior de Costa Rica, las Termas de Tabacón. Sus aguas, que se calientan gracias a la proximidad con el volcán, son un auténtico paraíso rodeado de selva tropical, y entre sus árboles hay un hotel de lujo en el que los huéspedes podrán pasar una de las noches más relajantes gracias a sus cascadas y piscinas naturales.

¿Cuándo es mejor viajar a Costa Rica?

La mejor época para realizar un viaje de ensueño a Costa Rica es a principios de año, entre los meses de enero y abril, ya que coincide con la temporada seca en el país, mientras que si se visita en los meses del verano europeo, lo más probable es que te encuentres con una gran cantidad de lluvias.

