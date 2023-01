Con el reciente Globo de Oro a la mejor serie en la categoría de miniserie, limitada o telefilme, The White Lotus se ha convertido en uno de los fenómenos del momento. La serie de HBO MAX cuenta con una trama divertida y satírica que refleja las diferencias entre las clases sociales y las crisis de identidad de sus personajes, y también se ha rodado en unos enclaves verdaderamente espectaculares.

La primera temporada de la serie se rodó en el imponente hotel Four Seasons Resort Maui at Wailea, Hawai. Un complejo de lujo de cinco estrellas al que se sumaron otras localizaciones de Maui, como la playa de Wailea. No obstante, para esta nueva entrega el set de rodaje se ha traslado a la isla de Sicilia, centro neurálgico de las grabaciones.

Palacio de San Domenico

Exterior del Palacio de San Domenico. Palacio de San Domenico.

La segunda temporada de la serie se desarrolla principalmente en el lujoso Palacio de San Domenico, ubicado en el pueblo de Taormina. Se trata de un convento del siglo XIV, situado en un acantilado mirando al mar y que cuenta con unas vistas impactantes del teatro Antico di Taormina, un antiguo teatro grecorromano. Además, su localización hace que se encuentra muy cerca del volcán activo Etna.

Se podría decir que es el lugar perfecto para acoger a todos estos personajes, pues puede presumir de haber alojado a personalidades de la talla del rey Eduardo VIII, Oscar Wilde, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn o Sophia Loren. Igualmente, destaca del edificio su arquitectura antigua y las valiosas obras de arte que contiene.

Entre sus instalaciones distinguen sus cuidados jardines y su piscina infinity de 21 metros de largo al borde del acantilado. Asimismo, cuenta con un gimnasio de última generación y un spa donde relajarse y disfrutar de masajes y tratamientos naturales.

Otras localizaciones

La serie también se ha trasladado a Palermo y Noto, pero otra localización que destaca sobre las demás es Villa Elena, el palacio propiedad en la ficción de Quentin. Este lugar, obra de Jacques García, es un imponente monasterio del siglo XVII inspirado en los interiores barrocos de los palacios romanos de Pallavicini-Rospigliosi, Doria Pamphilj y Colonna.

Igualmente, se rodaron escenas en Cefalú (escena inicial), en Catania (la ópera), en el Castello degli Schiavi, en la ciudad costera de Fiumefreddo, así como en el restaurante La Cambusa junto a la playa de Giardini Naxos. Cabe destacar que todas las escenas aéreas corresponde a las calles y costas de Sicilia.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.