Cinco playas de España poco masificadas para este verano

Para muchos, unas buenas vacaciones incluyen una playa animada, con un chiringuito en el que siempre tengan una bebida bien fresquita y si puede ser, también algo de música. Pero hay quienes solo buscan el sonido del mar, necesitan su espacio y sueñan con no ver al vecino de toalla.

Lograr eso en agosto es complicado, pero no imposible. Y aquí van algunas opciones de playas a lo largo de la geografía española en las que hay muchas posibilidades de que lo consigas:

Los Enebrales (Punta Umbría, Huelva)

Playa de Los Enebrales. Getty Images/iStockphoto

Las playas de Huelva son conocidas por ser muy largas, pero también por la de gente que se reúne allí, sobre todo los fines de semana. Por eso, este rincón cerca del casco urbano de Punta Umbría es tan especial. Ubicada en un paraje natural de gran valor ecológico, su afluencia es muy baja, a pesar de considerarse prácticamente virgen y su acceso sencillo. Aquí, rodeado de bosque, se respira tranquilidad, un ambiente muy diferente al que reina en las playas cercanas.

Cala Sa Conca (S'Agaró, Girona)

Playa Sa Conca. Pablo Eskuder

¿Una playa con poca gente en plena Costa Brava? Hasta ahora así es. Todos los que la conocen aseguran que es un paraíso escondido en un entorno tranquilo e idílico. Así que guarda el secreto para que siga siendo así mucho tiempo. No es salvaje, pero no te asustes. Simplemente cuenta un chiringuito para que te prepararen el aperitivo.

Playa La Joya (Motril, Granada)

Las playas desiertas siempre tienen una cara B y en muchos casos es su acceso. En esta de la costa de Granada "solo" hay que bajar unos 200 escalones para llegar. Luego tendrás que subirlos, pero después de pasar un estupendo día en esta verdadera joya de la Costa Tropical. Además, es una de las pocas playas de la zona en las que en la orilla hay más arena que piedras. Este acceso lo encuentras junto al túnel de Carchuna. La intimidad es punto fuerte y por eso se mezclan nudistas y textiles.

Cala Cerrada (Cartagena, Región de Murcia)

Cala Cerrada (Cartagena). Ingegneriadell´elizia

Si te gustan los retos, este es uno de los buenos. Eso sí, con un premio inolvidable como recompensa. Y es que el acceso a esta playa, en la que siguen sin juntarse muchas personas incluso en agosto, es complicado. No solo hay que seguir un sendero que no está indicado y por el que es fácil perderse, también porque en Murcia el sol suele pegar fuerte y por aquí no hay ni una sombra.

Una vez llegas junto al mar y ves sus aguas cristalinas y ese tono turquesa, se te olvidará todo lo pasado. Es bastante profunda, para lo que es el Mediterráneo y su fondo es una maravilla que puedes apreciar con unas simples gafas de buceo.

Playa de La Gueirúa (Cudillero, Asturias)

Playa de La Gueirúa. Getty Images/iStockphoto

Asturias está plagada de playas maravillosas, pero, como el sol es un bien escaso, cuando le da por salir no hay grano de arena que no tenga una toalla encima. O casi.

Esta playa del occidente de la costa asturiana es un buen ejemplo. Además está situada en un entorno único cuya belleza te parece asombrosa por muchas horas que allí pases. Sentado en la orilla, podrás pasar horas mirando las rocas que sobresalen en el mar y que forman todo un espectáculo.

