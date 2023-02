El castillo 'embrujado' que está en el único pueblo excomulgado y 'maldito' de España

A este rincón de la provincia de Zaragoza no le faltan adjetivos macabros: maldito, misterioso, embrujado… Hablamos del pueblo de Trasmoz, el único en España que está excomulgado por la iglesia católica. A esa curiosa historia se suma otro elemento, su castillo, que acoge nada más y nada menos que el Museo de las Brujas, ya que el lugar era un punto de reunión de los aquelarres, según las leyendas.

Vetado del Reino de los Cielos

Las historias cuentan que, desde el siglo XIII, Trasmoz concentraba mucha actividad por parte de las brujas. Ritos paganos, actos de brujería, concentraciones de aquelarres… eran algo constante en la villa.

Trasmoz. Juanje 2712. / Wikipedia

Para entender por qué Trasmoz fue excomulgado hay que viajar hasta el año 1255. En ese entonces, Andrés de Tudela, el abad del Monasterio de Veruela, era conocido por discutir frecuentemente con los habitantes del pueblo por la provisión de madera del Monte de la Mata. Harto de la situación, el religioso decidió excomulgar a la villa y así apartarla eternamente del Reino de los Cielos. Siglos después, esa condición jamás ha sido revocada y solo el Papa tiene potestad para ello.

Sin embargo, los problemas entre el pueblo y el Monasterio de Veruela no cesaron aquí. Muchos años después, ya en 1511, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, señor de Trasmoz, se enfrentó al abad del monasterio porque los monjes habían desviado el curso del agua para que no llegara a la villa. Entonces, para que mediara en el conflicto, llamaron a las Cortes de Aragó, que le dieron la razón al señor de Trasmoz. El abad no se tomó bien la decisión, de modo que maldijo otra vez al pueblo.

Historias de brujería

En un extremo de Trasmoz, se alza su castillo, escenario de gran cantidad de actos de brujería, según las leyendas. No se conoce el origen exacto de la fortaleza, pero muy probablemente ya existía en el año 1185, tal y como recogen diversas fuentes documentales.

Castillo de Trasmoz. Miguel Rubira / Flickr

En el imaginario popular, este castillo siempre ha estado envuelto en un aura de misterio, relacionada con los aquelarres, y es por ello que a día de hoy acoge parte del Museo de la Torre, el Caballero y la Brujería. En él se recogen objetos aparecidos en las excavaciones realizadas en el lugar, pero también está dedicado las antiguas tradiciones del pueblo y a las supersticiones que le han dado fama desde hace siglos.

Cómo llegar a Trasmoz

El trayecto entre la ciudad de Zaragoza y Trasmoz es de poco más de una hora por la AP-68 y la N-122

