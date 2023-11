La Capilla Sixtina de la Edad Media con brillantes frescos y el campanario más alto de Italia

La capital italiana es una de las ciudades más románticas y sugerentes del mundo, una embriagadora mezcla de evocadoras ruinas, arte fascinante y animada vida callejera amenizada por bulliciosas pizzerías o agradables trattorias. Lo cierto es que todavía a día de hoy son pocos lugares pueden competir con el legado histórico de Roma, con emblemas del pasado como el Coliseo, el Foro Romano y el Panteón, que recuerdan su edad de oro como capital del mundo.

A todo esto se le suma numerosas basílicas monumentales que atestiguan su papel histórico como sede de la Iglesia católica. Desde la majestuosa plaza que la precede, la basílica de San Pedro es, sin lugar a dudas, la emblemática joya del Vaticano, una obra maestra de la arquitectura renacentistas. Sin embargo, lo que a muchos turistas pasan de largo es uno de los iconos más antiguos que existen que ha vuelto a abrir sus puertas tras años de restauración: la Basílica de Santa María la Mayor.

Basílica de Santa Maria Maggiore en Roma, Italia Leonid ANDRONOV

¿Qué reliquia hay en Santa María la Mayor?

La Basílica Papal de Santa María la Mayor, en italiano Basilica di Santa Maria Maggiore, alojó a las mayores congregaciones de los primeros cristianos en Roma. Incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa por la Unesco en 1999, luce en su exterior brillantes mosaicos del siglo XIII, protegidos por la logria barroca (1741) de Ferdinando Fuga.

Santa María la Mayor Getty Images

El gran interior conserva la estructura original del Siglo V, así como los mosaicos originales en el arco de triunfo y la nave. La imagen central del ábside, obra de Jacopo Torriti, daa del Siglo XIII y representa la coronación de la Virgen María. El baldaquín sobre el altar mayor abunda en querubines dorados; en altar en sí es un sarcófago de pórfido que se supone que contiene las reliquias de san Mateo y otros mártires.

Una de las escaleras conducen a la confessio subterránea o, lo que es lo mismo, una cripta con reliquias, donde una estatua del papa Pío IX se arrodilla ante un relicario con un fragmento de la cuna de Jesús.

¿Qué monumentos hay que reservar en Roma?



Uno de los errores más comunes cuando viajamos a las principales capitales europeas es no reservar el acceso a sus principales atracciones turísticas, un gesto que no tiene por qué salvarnos de las colas infinitas pero que sí que nos asegura que ver los monumentos más visitados año tras año. El Coliseo es uno de ellos: los restos arqueológicos de esta maravilla romana reciben cada año hasta seis millones de personas, lo que significa que disfrutarlo en solitario no es una opción. Por eso, desde Musement ofrecen entrada prioritaria al Coliseo, al Foro Romano y al monte Palatino con visita guiada opcional, suponiendo su actividad más vendida.

Desde Civitatis, otra de las webs más recurrentes para asegurar un viaje sin imprevistos, tienen otra de las actividades imperdibles de Roma: una visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina para disfrutar del arte del Vaticano y de mucho más ya que, tal y como recuerdan desde la empresa, no es solo grandiosidad, "también cuenta con un oscuro pasado de historias de engaño e incluso lujuria” que desvelarán los guías durante la visita.

En la web Getyourguide también cuenta con visitas guiadas muy interesantes para descubrir los mejores rincones de Roma, como este curioso city tour matutino en carrito de golf con helado que nos llevará a los lugares más destacados de la ciudad para disfrutar de una panorámica única que nos haga sentir que conocemos la capital italiana tan bien como nuestra ciudad de origen.

