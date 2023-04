La ciudad eterna es uno de esos destinos que hay que visitar, al menos, una vez en la vida, y que, si se tiene la oportunidad de ir en más de una ocasión, siempre nos va a sorprender con sus calles empedradas y la historia de la que dejan huella sus monumentos. Viajar a Roma es hacerlo a una de las capitales favoritas, junto a París, para visitar y convertirla en tu próximo destino vacacional es una buena decisión. En esta escapada, podrás descubrir un legado patrimonial con siglos de historia, una gastronomía deliciosa en la que sí, hay vida más allá de la pizza, y unas costumbres y recomendaciones que merece la pena tener en cuenta.

Nuestra recomendación, como siempre, es empezar nuestra ruta por la capital de Italia (o en cualquier otro destino) con un free tour que nos dé una visión panorámica de los puntos imprescindibles de la ciudad. En Civitatis ofrecen esta actividad de dos horas de duración que nos lleva a visitar lugares como la plaza de España (de donde parte el tour), la Fontana de Trevi, el panteón de Agripa o la plaza Navona. Otra de nuestras recomendaciones es disfrutar de este paseo guiado... ¡por la noche! Con el tour nocturno, Roma se ve desde otra perspectiva, además de conocer los misterios y leyendas que esconde la ciudad.

También podemos disfrutar de actividades temáticas que se centran en una parte de la historia de la ciudad, como el free tour por la Roma imperial, que se centra en los alrededores del Coliseo y los Foros para desvelarnos las curiosidades del Antiguo Imperio, o el paseo que recorre el Trastevere, uno de los barrios italianos más emblemáticos con su interesante aire bohemio. Y, por supuesto, no puede faltar la gastronomía y, para descubrir las mejores referencias, podemos reservar un tour de comida callejera con un guía local en el que disfrutaremos de los sabores de Roma.

¿Qué monumentos hay que reservar en Roma?

Uno de los errores más comunes cuando viajamos a las principales capitales europeas es no reservar el acceso a sus principales atracciones turísticas, un gesto que no tiene por qué salvarnos de las colas infinitas pero que sí que nos asegura que ver los monumentos más visitados año tras año. El Coliseo es uno de ellos: los restos arqueológicos de esta maravilla romana reciben cada año hasta seis millones de personas, lo que significa que disfrutarlo en solitario no es una opción. Por eso, desde Musement ofrecen entrada prioritaria al Coliseo, al Foro Romano y al monte Palatino con visita guiada opcional, suponiendo su actividad más vendida.

Desde Civitatis, otra de las webs más recurrentes para asegurar un viaje sin imprevistos, tienen otra de las actividades imperdibles de Roma: una visita guiada por los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Y, sí, el precio incluye entrada preferente, por lo que ¡nos saltaremos las interminables colas! Toda para disfrutar del arte del Vaticano y de mucho más ya que, tal y como recuerdan desde la empresa, no es solo grandiosidad, "también cuenta con un oscuro pasado de historias de engaño e incluso lujuria” que desvelarán los guías durante la visita.

En la web Getyourguide también cuenta con visitas guiadas muy interesantes para descubrir los mejores rincones de Roma, como este curioso city tour matutino en carrito de golf con helado que nos llevará a los lugares más destacados de la ciudad para disfrutar de una panorámica única que nos haga sentir que conocemos la capital italiana tan bien como nuestra ciudad de origen.

