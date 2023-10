Cien años de Disney: estos son los parques de Mickey y sus amigos que hay en el mundo

En 2023 se cumplen cien años desde que los hermanos Walt y Roy Disney fundaron el estudio de animación The Disney Brothers Cartoon Studio, la fábrica de donde han salido los más grandes clásicos de las películas infantiles y de animación. La producción de "Blancanieves y los siete enanitos" en 1938 marcó un antes y un después para este estudio. Todos los parques temáticos de Mickey y sus amigos celebrarán a lo grande este centenario durante todo el año, con el día 16 de4 octubre como la fecha más especial.

Por lo que se refiere a la historia de los parques Disney, todo arrancó con un sueño del fundador de esta compañía, Walt Disney, de crear algo mucho más emocionante que un parque de diversiones estándar: “Surgió cuando mis hijas eran muy pequeñas y el sábado siempre era el día de papá. Así que las llevaba al tiovivo y a diferentes lugares y mientras me sentaba y ellas montaban en el tiovivo sentí que debería haber un parque familiar donde padres e hijos pudieran divertirse juntos”.

Mary Poppins en el parque Disneyland de California. Getty Images

Disneyland Resort en California (Estados Unidos)

Ubicado en Anaheim, alberga dos parques: Disneyland Park y Disney California Adventure. El primero fue el primer parque de atracciones de The Walt Disney Company, abierto el 17 de julio de 1955, inaugurado por el propio Walt Disney y presidido por el Castillo de La bella Durmiente. Cuenta con atracciones clásicas y muy populares como It's a Small World, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, la terrorífica Haunted Mansion y la zona temática de Star Wars Galaxy’s Edge. También con la más reciente zona dedicada a Mickey Mouse llamada Mickey’s Toontown, orientada a las familias y con atracciones 3D.

Disney California Adventure es más pequeño que el anterior y cuenta con la gran montaña rusa Incredicoaster, la rueda de la fortuna Pixar Pal-A-Round y el Pixar Pier. Este parque Disney se caracteriza por tener el Avengers Campus, de la factoría Marvel, con la atracción Mission: Break Out! de Los Guardianes de la Galaxia. Otras de las atracciones más populares es Cars Land. disneyland.disney.go.com

El Árbol de la Vida en Walt Disney World. disneyworld.eu

Walt Disney World Resort Florida (Estados Unidos)

Cuenta con cuatro parques y dos parques acuáticos que en conjunto forman el parque de atracciones más grande del mundo. Magic Kingdom cuenta con el grandioso Castillo de Cenicienta y un espectáculo de fuegos artificiales al finalizar la noche. El público podrá disfrutar de Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y las clásicas Mad Tea Party y Dumbo The Flying Elephant.

Por su parte, Epcot está inspirado en la ciencia y la tecnología, pero también tiene un área con pabellones dedicados a diferentes culturas del mundo. Ahí están Remy’s Ratatouille Adventure, Soarin’ Around the World y Space 220, un restaurante para comer en el espacio. El Disney’s Hollywood Studios tiene el área de Star Wars Galaxy’s Edge, Toy Story Land y atracciones clásicas y emocionantes como The Twilight Zone Tower of Terror. Finalmente, Disney’s Animal Kingdom se divide en un área con safari y otro con atracciones que celebran la naturaleza. Tiene una de las mejores atracciones de Walt Disney World: Avatar Flight of Passage, lo más parecido a volar. Expedition Everest también es otra de las atracciones más demandadas. disneyworld.eu

Entrada al parque Tokyo Disneyland. Rob Young

Tokyo Disney Resort (Japón)

Ubicado en Urayasu, al este de Tokio, abrió sus puertas en 1983 y se convirtió en el primer parque temático Disney abierto fuera de Estados Unidos. Está formado por formado por Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea, un parque acuático que abrió en 2001 y más orientado a un público adulto y a parejas, más el área de compras Ikspiari. Este año ha coincidido la celebración de su 40 aniversario con el centenario Disney. Tokyo Disneyland está dividido en siete zonas o mundos: Adventureland, Westernland, Fantasyland, Tomorrowland, Critter Country, Mickey's Toontown y, por último, World Bazaar, que es exclusivo de Tokyo Disneyland.

El parque cuenta con las atracciones clásicas de toda la vida como la Space Mountain, Piratas del Caribe, Big Thunder Mountain y La Mansión Encantada, y otras como Star Tours, basada en La Guerra de las Galaxias, más una basada en Monstruos, S. A., de Pixar, y la atracción de Pooh's Hunny Hunt. tokyodisneyresort.jp

Hong Kong Disneyland Resort (China)

Este parque de China abierto el 12 de septiembre de 2005 cuenta con siete tierras: Adventureland, Grizzly Gulch, Mystic Point, Toy Story Land, Fantasyland, Tomorrowland y Main Street, U.S.A. Y para el próximo 20 de noviembre está prevista la apertura de la esperada World of Frozen (arriba en el vídeo). El parque cuenta también con un lago de agua artificial de 12 hectáreas y algunas de su construcciones y disposiciones temáticas se basaron en criterios de feng shui, como un salón que cuenta con 888 metros cuadrados (el 8 es el número chino de la suerte en la cultura tradicional china). hongkongdisneyland.com

Shanghai Disney Resort. shanghaidisneyresort.com

Shanghai Disney Resort (China)

Inaugurado en junio de 2016, es el primer resort de Disney en la China continental y el segundo ubicado en el gigante asiático. Shanghai Disney Resort tiene un parque temático (Disneyland), dos hoteles temáticos (Toy Story Hotel & Shanghai Disneyland Hotel), un complejo de tiendas y restaurantes (Disneytown) y el Wishing Star Park (Parque de los Deseos de las Estrellas), que ocupa 40 hectáreas de jardines, lagos y verdes paisajes con capacidad para recibir a más de cien mil visitantes cada día. shanghaidisneyresort.com

La nave Quinjet de Los Vengadores en Disneyland Paris. disneylandparis.com

Disneyland Resort Paris (Francia)

El parque europeo de Disney cuenta con dos parques: Disneyland y Walt Disney Studios. El primero, presidido por el Castillo de la Bella Durmiente, cuenta con cinco tierras o áreas (Main Street, U.S.A., Discoveryland, Frontierland, Adventureland y Fantasyland) para combinar desde atracciones clásicas como El vuelo de Peter Pan hasta la hiperveloz montaña rusa de La Guerra de las Galaxias, pasando por visitar la guarida de Los Piratas del Caribe. Walt Disney Studios está dedicado al mundo del cine y aquí están las atracciones vinculadas a la factoría Pixar y la última novedad del universo Marvel, el Avengers Campus. disneylandparis.com

