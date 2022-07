La magia de Marvel conquista Disneyland Paris con la apertura del Avengers Campus

El pasado 9 de julio más de 1.200 invitados y periodistas asistieron en primicia a la apertura oficial de Avengers Campus, la nueva área de Disneyland Paris dedicada al universo Marvel. El acto contó con la presencia del CEO de Disney, Bob Chapek; la presidenta de Disneyland Paris, Natacha Rafalski, y la estrella de “Capitana Marvel”, Brie Larson, que presentaron la nueva área temática que abrirá a los visitantes el 20 de julio. En la plataforma del Quinjet, el fantástico avión de Los Vengadores, punto neurálgico del Campus, estuvieron acompañados por Iron Man y Spider-Man, Capitán América y Capitana Marvel. La ceremonia concluyó con una espectacular performance de drones y fuegos artificiales que iluminaron el Campus manejados a distancia por el Doctor Strange.

El Avengers Campus queda inaugurado en Disneyland París: Spiderman, Thor y el resto de superhéroes te esperan El Avengers Campus queda inaugurado en Disneyland París: Spider-Man, Thor y el resto de superhéroes te esperan

Marvel Avengers Campus se ha concebido como un universo reimaginado creado por Tony Stark (Iron Man) para descubrir, reclutar y entrenar a la siguiente generación de superhéroes de esta factoría. En este área, los miembros de Walt Disney Imagineering, tanto de París como del resto del mundo, han trabajado codo con codo con los equipos que dieron vida a las películas, series de televisión y cómics de Los Vengadores. Juntos han diseñado y creado un lugar nuevo dentro del multiverso Marvel para que los visitantes descubran al superhéroe que llevan dentro. Más de 2.700 trabajadores de la construcción han participado en este proyecto junto a 8.000 profesionales de diversas disciplinas.

Disneyland Paris ha creado un lugar nuevo dentro del multiverso Marvel para que los visitantes descubran al superhéroe que llevan dentro

El Iron Man de Flight Force, primer personaje totalmente mecánico de Disneyland Paris. disneylandparis.com

Historias con emoción

Crear grandes historias que provoquen emoción y poner la última tecnología de animación al servicio de la diversión es el objetivo de Avengers Campus, la apuesta más ambiciosa y una de las grandes novedades del 30º Aniversario de Disneyland Paris, que se celebra este año. El área cuenta con dos nuevas super atracciones de acción, Avengers Assemble: Flight Force, una road coster de alta velocidad, y Spider-Man W.E.B. Adventure, con una innovadora tecnología que permite a los participantes lanzar sus propias telarañas. El Iron Man que da la bienvenida a quienes embarcan en Flight Force es el primer personaje totalmente mecánico de Disneyland Paris, con 33 funciones animatrónicas.

Gastronomía gigante en el restaurante PYM Kitchen. Administrateur

Gastronomía y accesorios

El Campus cuenta asimismo con los restaurantes Stark Factory, con “pizzaiolos” preparando pizzas en directo, y PYM Kitchen, un innovador laboratorio científico en el que los alimentos y bebidas cuentan una historia. La oferta se completa con una academia de entrenamiento para los reclutas que quieren convertirse en superhéroes, la tienda Mission Equipment, con productos oficiales y accesorios de WEB (Brigada Mundial de Ingeniería).

La nueva atracción Spider-Man W.E.B Adventure. disneylandparis.com

Funciones avanzadas

Spider-Man W.E.B. Adventure es la primera atracción de Disneyland Paris que permite a los reclutas customizar su experiencia y conseguir poderes extra gracias a los accesorios WEB Tech que se venden en Mission Equipment, situada en el mismo edificio que la atracción. Por ejemplo, comprando una WEB PowerBand, los reclutas tendrán acceso a funciones avanzadas como la de disparar múltiples telarañas. El accesorio también sirve para jugar con él en casa.

La actriz Brie Larson con la Capitana Marvel. disneylandparis.com

Personajes cercanos

Otro de los atractivos de Avengers Campus son las actuaciones en vivo y que a cada paso te puedes cruzar con alguno de los superhéroes, que siempre están vigilantes y alerta para proteger al mundo de las amenazas externas y también dispuestos a hacerse fotos con los visitantes. Además de Iron Man y Spider-Man, Thor, Loki, Doctor Strange, Ant Man, la Avispa, Pantera Negra, Capitán América y los simpáticos protagonistas de Guardianes de la Galaxia harán las delicias de los fans, que podrán hasta bailar con ellos.

Lobby del Disney Hotel New York - The Art of Marvel. Jerome Galland

El hotel de Marvel

Para completar la experiencia Marvel hay que alojarse en el Disney Hotel New York – The Art of Marvel, inaugurado en junio de 2021. Totalmente tematizado, el hotel alberga la SuperHero Station, que ofrece a los huéspedes encuentros con el Capitán América y Viuda Negra. Y en la Hero Training Zone, una zona de ocio al aire libre, se ofertan una gran variedad de actividades deportivas aptas para todos los públicos. Diseñado como una galería de arte neoyorquina, en el hotel se exhiben, además, 350 piezas de arte creadas por más de 110 artistas internacionales, incluidas 50 piezas encargas en exclusiva para este espacio. Se trata de una de las colecciones de arte de Marvel accesibles al público más grandes del mundo.

Foto de familia del personal del Marvel Avengers Campus. Sylvain Beche

Apoyo a la comunidad local

Mencionar también que, con motivo de la apertura del Avengers Campus, Disneyland Paris se ha comprometido a apoyar a la comunidad local, incluidos los superhéroes cotidianos que mejoran la vida a los demás, así como a los niños y familias que más necesitan magia extra. En total, se invitará a más de 20.000 miembros de la comunidad a descubrir Marvel Avengers Campus a lo largo de 2022, comenzando con los 1.200 trabajadores del Grand Hôpital de l'Est Francilien que se unieron a las celebraciones durante el fin de semana de la apertura oficial. Más información en disneylandparis.com

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo