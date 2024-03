Viajar con la casa a cuestas, todo que tienes que saber para disfrutar de la experiencia 'camper' y evitar las multas

A pesar de que España no cuenta con una gran tradición en lo que respecta a viajar en caravana o similar, lo cierto es que se trata de una opción económica cada vez más presente en aquellos aventureros que gustan de disfrutar de la naturaleza, del slow life y de la libertad que proporciona moverse con la casa a cuestas, sin depender de nadie.

En torno a esta opción sobre cuatro ruedas, con la que no necesitamos estar pendientes de la disponibilidad de los hoteles, los horarios de los aviones o el tiempo limitado con mucha antelación para pernoctar en cada lugar, cada vez existen vehículos más interesantes con todo incluido. ¡Ah! Y la opción a considerar de alquilar estos vehículos.

Para descubrir las novedades en furgonetas camperizadas (la versión más compacta y 'amable' de este tipo de turismo), así como la normativa actual que rige a este tipo de transportes, hemos preparado un resumen (esperemos) que descriptivo y práctico para hacernos una idea de cómo vivir esta experiencia flexible y única.

La libertad de viajar en camper

En el caso de que te estés planteando la posibilidad de disfrutar de tus próximas vacaciones en una camper, debes saber que no existen grandes diferencias en cuanto a conducción con respecto a un coche. Eso sí, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, que la diferencian (y bastante) de las caravanas y autocaravanas que todos conocemos, en especial en cuanto a dimensiones.

Las dimensiones de las camper son más reducidas, lo que nos permite utilizarlas con normalidad en nuestra vida diaria. Maison Vignaux. Continental Productions

Una camper es una furgoneta de transporte de serie con el interior acondicionado como si se tratase de una caravana, aunque con las dimensiones mucho más reducidas. La parte trasera, ha sido habilitada para poder vivir en ella. Por otra parte, se trata de vehículos que podemos utilizar en nuestra vida diaria sin mayores complicaciones. Las camper suelen medir entre 4,90 y 5,30 metros de longitud, con dos de ancho y dos de alto máximo.

Lógicamente, este tipo de furgonetas pesan más, por lo que la resistencia al viento será mayor, y nos obligará a conducir más despacio. Hoy en día, las camper cuentan con sistemas de ayuda a la conducción que las hacen muy fáciles de manejar.

Camper Holidays, un ejemplo de practicidad con todo incluido. Citröen. Copyright Maison Vignaux. Continental Productions

Gracias a su equipamiento interior, estos vehículos cuentan con todo tipo de compartimentos, fogones, fregadero, camas e incluso ducha (y baño portátil para emergencias), para que la experiencia de viajar con la casa a cuestas sea placentera y práctica. Sólo tú decides dónde quieres ir, y cuánto tiempo permanecerás en cada destino. La libertad que proporciona esta modalidad de viaje es inigualable.

Eso sí, para movernos en camper debemos hacer un ejercicio extra de planificación, en el que sólo llevemos lo imprescindible para aprovechar al máximo el espacio disponible, que es suficiente en la mayoría de los casos.

¿Dónde puedo acampar con una furgoneta camperizada?

Hasta hace apenas un año, en España no existía una normativa específica sobre caravanas y camper, en gran parte motivado por el bajo número de vehículos de estas características. Sin embargo, ahora existe una norma que corrige la desinformación, que solía acabar en sanciones injustas en muchos casos.

Básicamente, si eres un enamorado de los viajes en camper o autocaravana, debes saber que la actual normativa permite "efectuar la maniobra de estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo. Por lo tanto, una camper o caravana correctamente estacionada no puede ser objeto de sanción".

En el momento en que sobrepasamos las dimensiones 'naturales' del vehículo, ya se considera que estamos acampados. Maison Vignaux. Continental Productions

Cuando la normativa habla de 'estacionamiento' se refiere "al motor apagado, y que el vehículo no ocupe más superficie que la que ocupa cerrado, sin desplegables, ni sillas ni mesas". En este particular, las legislaciones autonómicas trabajan en la regulación de áreas específicas de acampada (no sólo estacionamiento) para estos vehículos.

Llevar contigo tu propia vivienda con las necesidades básicas cubiertas es una moda en auge, más aún en el caso de las camper, furgonetas sin grandes dimensiones en las que comer, dormir, y disfrutar del entorno de la forma más natural y económica.

Precauciones y consejos para viajar en camper

Teniendo en cuenta que viajar con la casa a cuestas sobre cuatro ruedas es muy cómodo, también debemos tener presentes una serie de precauciones para que nada falle. La primera de ellas es pensar que, al tratarse de un vehículo, necesita pasar sus revisiones para cumplir con la normativa.

El segundo consejo es aprender a sintetizar y llevar sólo lo imprescindible, un buen ejercicio contra el consumismo, el desperdicio alimentario y todos esos 'porsi' que llenan nuestras maletas de cosas inútiles con las que regresamos de nuestros viajes intactas.

La planificación es clave cuando viajamos en camper. Maison Vignaux. Continental Productions

Especialmente necesario es asegurar todos los objetos del interior. Aunque las furgonetas camperizadas como la que lanza en breve Citröen, 'Holidays', lo tienen todo súper estudiado para que en los desplazamientos nada 'vuele', es aconsejable que cuidemos cómo guardamos los enseres y la comida.

Elegir dónde estacionamos es básico, en cuanto a los momentos de sol y sombra del día. Es importante evitar el sobrecalentamiento, para que sea un lugar agradable y no un horno. Y recordar que una cosa es estacionar, como hemos mencionado anteriormente, y otra acampar, que debemos hacerlo en los lugares habilitados para ello y no en cualquier espacio público como las playas que no lo permiten.

Se considera que estás acampado si…

La norma dice que se trata de acampada, y no estacionamiento si con tu camper realizas alguna de estas acciones que mencionamos a continuación. En esos casos, se aplicará la normativa autonómica de cada lugar, y debes saber que sólo puedes acampar en los lugares establecidos para ello.

Se considera que estás acampado si tu vehículo emite ruidos molestos provocados por generadores. También en el caso de que abras ventanas batientes que sobresalgan de las dimensiones del vehículo original cerrado. Extender toldos también se considera acampado, así como colocar patas estabilizadoras, verter fluidos fuera del vehículo, y colocar sillas y mesas en el exterior.

Un buen ejemplo de camper para la primavera

Aunque existen diferentes marcas en el mercado que comercializan las camper, un buen ejemplo de furgoneta compacta con mil y un recursos convertibles para darle utilidad y cero complicaciones a nuestras vacaciones es la Holidays de Citröen.

La nueva camper de Citröen está preparada para cuatro pasajeros. Maison Vignaux. Continental Productions

Se trata de una van transformada que permite viajar a 4 personas con un habitáculo modulable. A bordo, los pasajeros pueden dormir, preparar comidas y disfrutar de paisajes naturales excepcionales, dado que sus dimensiones (4,98 metros de largo) permiten estacionar sin problemas (casi) en cualquier lugar.

Entre sus ventajas, cuenta con techo retráctil para ganar espacio, camas para cuatro personas y ventanas de fuelle para gestionar la ventilación y la luz. En la cocina hay fregadero y dos placas de gas, un frigorífico de 16 litros y una mesa retráctil para cuatro comensales. Los asientos delanteros son giratorios. Posibilidad de instalar un toldo exterior y de sacar la cocina al aire libre.

Una ducha en la parte trasera con un depósito de 25 litros de agua y un inodoro extraíble, además de calefacción programable y cargadores inalámbricos completan la oferta para no echar de manos nada de nuestro hogar.

