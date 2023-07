Cómo camperizar tu coche o furgoneta por menos de 2.000 euros

En los últimos años, se ha puesto muy de moda el hecho de camperizar un vehículo y recorrer el mundo. Una forma económica de disponer de un alojamiento, sin renunciar a su función como medio de transporte, para poder viajar sin a penas limitaciones. En este sentido, son muchos los que ven a esta opción muchas más ventajas que inconvenientes, pero antes de llevarla a cabo hay que tener en cuenta todos los detalles.

Ventajas de camperizar un vehículo

¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, es bastante económico visitar lugares y no pagar hoteles o alquiler de casas. Incluso, no es necesario comprar un coche nuevo, podemos modificar el propio y adaptarlo a nuestras necesidades según los viajes que vayamos a realizar.

Además, es más cómodo que una tienda de campaña porque, entre otras cosas, se puede parar en casi cualquier lado y mantenerse a salvo de las inclemencias del tiempo. Por otro lado, los vehículos camperizados, a diferencia de las grandes caravanas, son más fáciles de aparcar y de conducir por determinados caminos sin permisos especiales.

Mujeres desconectando en un camper pexels

¿Cómo camperizar un coche o furgoneta?

Antes de aventurarse a la compra de una furgoneta o caravana más grande, hay quienes prefieren empezar por la camperización de su vehículo habitual. Para ello, es importante seguir cinco pasos.

1.Crear una buena base, sólida y estable

En primer lugar, hay que comprobar que se puedan adaptar los asientos de los pasajeros, bajar al máximo los espacios o colocar una base encima de ellos. Esto es fundamental y habría que intentar aprovechar todos y cada uno de los huecos para maximizar el espacio.

Una vez conocemos el espacio disponible, hay que buscar el lugar para colocar una buena base. Servirá para dividir el espacio en dos: una superior para colocar un colchón y que se convierta en la cama, y otra para guardar todo lo necesario. Así se optimizará el volumen disponible.

2. Dividir los espacios de forma práctica

Con la base resuelta, es importante poner el foco en el uso que vamos a dar a la camper, ya que habrá que guardar espacio de almacenamiento para una bicicleta, si nos gusta el ciclismo; para una tabla de surf, si pretendemos practicarlo; o para sillas y mesas si queremos acampar.

Camper en medio de un paisaje natural Pexels

3. Cada estante es un espacio a aprovechar

Es recomendable crear cajas o estanterías pequeñas, que sirvan para tener bien organizado el poco espacio que tenemos. En ellas, se podrán guardar todos los materiales con los que nos desplazaremos: productos de higiene, utensilios de cocina, prendas de ropa…

Hoy en día se pueden escoger entre muchos tipos de cajas (madera, plástico, etc.), pero hay que tener en cuenta que cada volumen extra cuenta y que es mejor escogerla bien antes de comprarlas, para que no se convierta en un 'Tetris' cada viaje que se realiza.

4. La intimidad es importante

Hace falta crear algo de intimidad, en especial para cuando necesitas cambiarte o dormir. Hay que tomar medidas de las ventanillas del coche y comprar cortinas pequeñas para cubrir las ventanas, mucho cuidado en este aspecto, que no molesten ni restrinjan la vista cuando conduzcas.

Furgoneta camper aparcada Pexels

5. Electricidad y otras comodidades

El camper tiene sistema eléctrico, pero nuestro coche no, y no hay manera de conectarlo a una alimentación externa. Por eso, hay que agregar luces internas que se alimenten independientemente de las baterías del automóvil y que así no nos quedemos sin batería.

Por eso, hay varias opciones, como linternas a pilas o luces de hadas a pilas. Además, hay que comprar adaptadores para conectar al mechero y así cargar el móvil u otros aparatos. Como alternativa, existen las baterías pequeñas portátiles o alimentadas por paneles solares.

¿Cuánto cuesta camperizar un vehículo?

El precio puede variar mucho dependiendo del tamaño del coche, de cómo se adapta, de los materiales que compremos o reciclemos (por ejemplo, si compramos un colchón o ya tenemos uno). No obstante, depende de la calidad de los productos que escojamos. Pero en España, teniendo en cuenta los precios de mercado, la media estaría en: