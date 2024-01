España es el mejor país para hacer viajes por carretera, según un ranking: dónde está la ruta 66 española

España está de moda, al menos en lo que a viajes se refiere. Si hace unos días nos enterábamos de que el pasaporte español es el más poderoso del mundo, puesto que se pueden viajar a 194 países sin necesidad de presentar el visado, ahora un ranking cataloga a nuestro país como el mejor para visitar y recorrer por carretera. "España ocupa el quinto lugar en calidad de carreteras y es conocida por sus carreteras modernas y en buen estado", apuntan desde Compare the Market AU. Pero eso no es todo.

Esto es, al menos, lo que indica un índice elaborado por la compañía de cotizaciones de seguros automóviles Compare the Market AU. Los resultados apuntan que España es el país en el que es más probable que los turistas extranjeros encuentren una experiencia al volante "más placentera", han apuntado desde la compañía y ha recogido la revista especializada en viajes Travel + Leisure. El país también tiene el tercer precio de alquiler de coches más barato, con sólo 29,55 euros.

No obstante, seguramente no todos los conductores de la zona estén de acuerdo, por lo que no cabe duda de que la pregunta ahora es cuáles son los parámetros que se han seguido. Para ser más exactos, se ha tenido en cuenta la popularidad, el precio de la gasolina, la calidad de las carreteras, el número de accidentes en carretera y otros factores de seguridad y referidos a finanzas. "España ocupa el quinto lugar en calidad de carreteras y es conocida por sus carreteras modernas y en buen estado", apuntan desde Compare the Market AU.

Un grupo de motoristas circula por una carretera nacional de La Rioja. WWW.MARIOMARTIJA.ES; Mario Martija

La Ruta 66 española: un bonito recorrido de 600 kilómetros



En el mundo entero es conocida la famosa Ruta 66, una autopista que se extiende por casi 4.000 kilómetros y atraviesa los Estados Unidos de una punta a otra desde Chicago hasta Los Ángeles. Y ahora, en España, ha nacido un proyecto que busca convertir la histórica carretera N-VI entre Madrid y A Coruña en un recorrido tan mítico como el norteamericano.

Para disfrutar de esta experiencia de turismo slow por carretera, tenemos dos modalidades: como si fuera un paquete de viaje organizado o de forma independiente. Eso sí, lo mínimo son tres días, pero lo mejor es que dure entre cinco y siete. Si se opta por la primera opción, se puede elegir entre tres packs con precios que oscilan entre los 199 euros y los 699 euros por persona.

Ruta N-VI a la altura de Ancares. Ruta N-VI

Dependiendo del que reservemos, se podrá disfrutar de dos o tres noches de hotel, degustaciones y menús gastronómicos, entradas a museos y visitas a bodegas entre otras cosas. Eso sí, los tres incluyen una guía online de la Ruta N-VI, un mapa en Google Maps para descubrir los tramos clásicos de la N-VI y un seguro básico de viaje.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.