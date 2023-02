Problemas en el paraíso: después de crecer sin medida llegan los grandes despidos para las tecnológicas y solo una logra sortear el caos

Malos tiempos para la lírica… digo para la tecnología. O al menos para sus empleados. En pocas semanas la industria tecnológica ha borrado de un plumazo alrededor de 200.000 puestos de trabajo, según datos analizados por la plataforma Layoffs.fyi.

Solo entre los 10.000 de Microsoft, los 18.000 de Amazon, los 11.000 de Meta, los 8.000 de Salesforce, los 4.000 de Twitter, los 12.000 de Google, los 3.900 de IBM y los recién anunciados 6.000 de Philips y 2.000 de Paypal suman ya alrededor de 75.000 empleos.

Si a estos les añades otros ‘menores’ como los 600 de Spotify, unos 1.100 de Stripe, el millar de Shopify y Snap -cada una-, los 950 de Coinbase -que vienen después de otros 900 el verano pasado-, los también 1.100 del broker Robinhood, los 250 de Glovo en España y otros tantos de compañías más pequeñas, la sangría es ya considerada como la mayor desde que estalló la burbuja de las 'puntocom'.

Pero si conoces el sector, probablemente te habrás percatado que dentro de este listado hay un pez gordo que ha conseguido seguir nadando: efectivamente, a Apple parece no afectarle esta crisis. ¿Cómo es posible? Al final el secreto para no perder demasiado es no haber ganado mucho.

¿Por qué ha habido cerca de 200.000 despidos en el sector tecnológico en el último año?

Como es habitual en los últimos tiempos, los expertos culpan de todo a la pandemia. Lo cierto es que la COVID nos encerró en casa y nos apegó todavía más a nuestro ser digital, al uso de dispositivos, al consumo de plataformas. A las pantallas.

Nos vimos obligados a trabajar online -quienes pudimos-, a comprar online, a quedar a tomar cañas online, a consultar con el médico online, a ver cine online… y aunque hay que agradecer a la tecnología que en aquel momento pudiéramos mantener nuestros empleos y la relación con nuestros seres queridos, esa explosión tecnológica estaba condenada a caer por su propio peso en algún momento. Y así ha sido.

Muchas empresas del sector, viviendo aquel florecer, se lanzaron a contratar personal para abastecernos de suministros, información, entretenimiento y comunicación en un momento histórico nunca antes vivido.

Así pues, como decía, los expertos del sector echan la culpa al coronavirus de nuestros males actuales en lo que a despidos masivos se refiere. A este final del crecimiento experimentado por las compañías de tecnología durante la pandemia se le suman también otros factores: la ralentización de la economía, la inflación, las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, la amenaza de una regulación mayor de la actividad de las tecnológicas y el aumento de los tipos de interés.

Así dicho y a toro pasado cualquiera podría decir que esto se veía venir. Sin embargo, incluso el propio Mark Zuckerberg ha reconocido que le ha pillado por sorpresa. “Mucha gente predijo que habría una aceleración permanente que continuaría tras el final de la pandemia. Yo también (…). Desgraciadamente, esto no sucedió como esperaba”, dijo el empresario en el post que publicó el pasado 9 de noviembre anunciando el despido de 11.000 trabajadores.

Crecer sin medida ha hecho que ahora las Big Tech tengan que corregir su trayectoria

No solo Mark se ha bajado del caballo para entonar el ‘mea culpa’. Otros altos cargos de la industria tecnológica también reconocen haberse excedido durante las vacas gordas de la pandemia. Por ejemplo, el CEO de Alphabet -matriz de Google-, Sundar Pichai, dijo en su carta a los empleados que en los últimos dos años habían visto “períodos de crecimiento dramático” y que “para igualar y alimentar ese crecimiento”, la compañía contrató “para una realidad económica diferente a la que enfrentamos hoy”.

Como decimos -y de momento, porque no podemos poner la mano en el fuego por nadie- Apple es la única de las grandes de la tecnología que no ha anunciado recortes significativos, salvándose mientras las demás corrigen errores de cálculo por un exceso de contratación. Esto es principalmente porque no se ha vuelto loca fichando.

Tal y como indican en The Wall Street Journal, desde el final de su año fiscal en septiembre de 2019 hasta septiembre de 2022, la fuerza laboral de Apple creció alrededor de un 20%, es decir, la compañía de Steve Jobs contaba con unos 164.000 empleados a tiempo completo. Mientras tanto, durante aproximadamente el mismo período, el número de trabajadores en Amazon se duplicó, el de Microsoft aumentó un 53%, el de Alphabet creció un 57% y el de Meta se disparó hasta un 94%.

Además no es solo que los de Cupertino no hayan aumentado la plantilla como locos, es que durante los últimos tiempos Apple también ha frenado la contratación en algunas áreas.

Este mismo medio señala que “ninguna empresa está segura de evitar recortes significativos en un entorno económico tan volátil como el actual, y Apple no es inmune a los desafíos comerciales que han afectado a otros gigantes tecnológicos”. De hecho, se espera que el próximo mes informe su primera caída de ventas trimestral en más de tres años.

Tom Forte, analista de investigación sénior del banco de inversión DA Davidson & Co., dijo que cree que Apple va a reducir el número de trabajadores, pero que podría hacerlo “silenciosamente” a través de la deserción de empleados, al no reemplazar a los que se van.

Apple tiene alrededor de 65.000 empleados minoristas que trabajan en más de 500 tiendas y representan aproximadamente el 40% de la fuerza laboral total de la empresa.

