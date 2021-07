Sony anunciará este jueves novedades para PS5 y PS4

Sony ha anunciado un nuevo episodio de su programa State of Play, el cual está dedicado a las novedades que se aproximan para PlayStation. La presentación tendrá lugar este jueves a las 23:00 (hora peninsular) y se podrá seguir desde los canales oficiales de la compañía en Twitch y YouTube.

A lo largo de unos 30 minutos, la compañía mostrará actualizaciones sobre juegos independientes y de compañías terceras actualmente en desarrollo para PS4 y PS5. Por otro lado, también ha aclarado que no se mostrarán novedades de la próxima generación de PlayStation VR, ni del siguiente God of War, ni de Horizon Forbidden West, título que, precisamente, protagonizó su última presentación.

Un nuevo episodio de State of Play te espera este jueves 08/07 a las 23h (hora peninsular). No te pierdas el extenso gameplay de #Deathloop y más novedades de juegos indies y juegos third-party: https://t.co/CS00yDyXIp #StateOfPlay pic.twitter.com/YeWnUYpEvz — PlayStation España (@PlayStationES) July 6, 2021

El único título cuya presencia ha sido confirmada es Deathloop, el nuevo juego de acción de los creadores de Dishonored y Prey, que abarcará hasta 9 minutos de la presentación.

Del resto de juegos no se sabe nada, aunque por lo que se hemos visto en anteriores episodios del State of Play, la aventura Kena: Bridge of Spirits o el juego de lucha Sifu podrían ser otros dos buenos títulos para ser mostrados

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.