La nueva Nintendo Switch OLED ya es oficial: características, precio y fecha de lanzamiento en España

Por fin se finalizan los rumores que corrían sobre la nueva versión mejorada que quería ofrecer Nintendo sobre la nueva consola Switch OLED. Pocos han sido los detalles mejorados respecto a sus antecesoras, sin embargo, los jugadores pueden que los terminen aceptando tras mucho tiempo de espera.

La nueva Nintendo Switch OLED lleva incorporado una barra vertical ajustable para poner a la consola de pie, una mejora de audio, la innovadora entrada de puerto LAN (Puerto de Red de Área Local) con la que se podrá conectar un cable de Internet de manera directa y un almacenamiento interno de 64 GB que podrá ser ampliado con una tarjeta microSD. No hay que olvidar la característica más importante que nos ofrece Nintendo, ya que el tamaño de la pantalla será de siete pulgadas.

Hasta la fecha, se conoce que los juegos experimentarán mejoras en ofrecer colores más vivos y definidos en la pantalla del usuario. Es importante destacar que esta nueva consola es compatible con todos los juegos de Nintendo Switch.

Las nuevas características que ofrece Nintendo Switch OLED

Como hemos mencionado anteriormente de manera breve, la pantalla de la consola ha pasado de tener 6,2 pulgadas a 7 para ofrecer un mayor contraste y colores más intensos, teniendo en cuenta que el marco de la Switch ha quedado reducido. Sin embargo, la calidad de la imagen en la televisión no ha mejorado, ya que sigue siendo de 720p.

La batería ha notado cierta mejoría, debido a que podrás usar la Switch OLED durante nueve horas. Por otro lado, los nuevos mandos que van incorporados serán más pesados a causa del aumento del tamaño de la consola y los altavoces integrados tienen un audio optimizado que ofrecerán un sonido nítido para cuando estés jugando en modo portátil o en modo sobremesa.

Con esta nueva consola podrás jugar en los siguientes modos:

Modo portátil: Los jugadores podrán llevarse la Switch a donde quieran para jugar de manera local o en línea.

Los jugadores podrán llevarse la Switch a donde quieran para jugar de manera local o en línea. ​Modo sobremesa: Se abrirá el soporte de la parte posterior y se utilizará la pantalla de la consola para disfrutar de las partidas con los dos mandos incluidos. Este nuevo soporte ajustable proporciona más estabilidad y permite inclinar la consola en un ángulo mejorado para ver mejor la pantalla.

Se abrirá el soporte de la parte posterior y se utilizará la pantalla de la consola para disfrutar de las partidas con los dos mandos incluidos. Este nuevo soporte ajustable proporciona más estabilidad y permite inclinar la consola en un ángulo mejorado para ver mejor la pantalla. ​Modo televisor: La Switch se coloca en la base para jugar a través de la TV. Gracias al puerto LAN que está integrado en el cuerpo, se podrá proporcionar acceso a Internet.

Todavía no hay un precio definido

De momento, Nintendo no ha anunciado el valor económico de la consola para el resto de los jugadores que no viven en los Estados Unidos, no obstante, el precio en el país americano es de 349,99 dólares (300 euros aproximadamente en España).

¿Cuándo la podremos comprar en España?

Nintendo España ha confirmado en su perfil de Twitter que la consola estará disponible en el país el próximo 8 de octubre de 2021. Anota la fecha en el calendario, porque si quieres hacerte con una de ellas en color blanco o rojo y azul, tendrás que ser uno de los primeros compradores.

#NintendoSwitch (modelo OLED) estará disponible en blanco y en rojo neón/azul neón cuando se lance el 08-10. pic.twitter.com/y1umIf1pd6 — Nintendo España (@NintendoES) July 6, 2021

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.