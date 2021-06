¿Sigues usando tu PlayStation 3? Cuidado, tus datos podrían haber sido filtrados

Los más aficionados al mundo de los videojuegos pudieron disfrutar del lanzamiento de la PlayStation 5 a finales del año pasado, aunque pocos fueron los afortunados de conseguir una.

Con el gran 'boom' de esta consola, sus antecesoras parecían que habían quedado en el olvido, ¿verdad? Poco se escuchaba hablar de la PS4 o mismamente la PS1, no obstante, los focos ahora se dirigen a la PlayStation 3 porque se ha producido una filtración de datos bastante problemática para los usuarios.

Cada consola posee un número de identificación (ID) que guarda de manera secreta la información personal de cada individuo, pero desafortunadamente, los ID de los usuarios se filtraron a nivel internacional el pasado mes de abril, según informó TheWizWiki. Anteriormente, si Sony detectaba que una PlayStation 3 se estaba empleando maliciosamente, la empresa se encargaba de bloquear la consola a través del número de identificación, dejándola como un auténtico pisapapeles.

Sin embargo, desde hace un par de semanas se han vuelto a filtrar varios ID de PS3, por consiguiente, los hackers podrían estar bloqueando el uso de dichas consolas. Los usuarios de los foros GameFAQs y PSNPROFILES indican que sus PlayStation 3 no se pueden usar porque han sido bloqueadas mediante la acción hacking o el programa informático exploit.

Este problema parece que está ocurriendo de manera sistemática y tiene toda la pinta de que no se puede frenar. Los hackers han conseguido el acceso a una lista de ID para utilizar todos esos identificadores a su gusto, es decir, para cometer acciones fraudulentas a través de los sistemas de PS3 con el objetivo de tomar el control de las consolas.

Quién no use la PlayStation 3 no tendrá por qué preocuparse, no obstante, sí que puede llegar a ser un problema para aquellos jugadores que deseen mantenerla operativa. De momento, seguiremos esperando una respuesta por parte de Sony para ponerle freno a esta situación, no todos los usuarios dejan de lado sus anteriores PlayStation.

