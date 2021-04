Sony patenta un sistema de Inteligencia Artificial para jugar por ti

Sony ha registrado una patente basada en un sistema de Inteligencia Artificial capaz de jugar las partidas por ti. Este sistema estudiaría la manera de actuar y las decisiones que toma el jugador para recrear su forma de jugar mientras este tenga que ausentarse momentáneamente.

La idea de ese sistema es que observe la manera en la que el jugador se desenvuelve a medida que avanza en sus partidas y, así, aprender sus costumbres y su manera de pensar en el juego. Cuando el jugador quisiese recuperar el control del juego, podría hacerlo.

Según Sony, esto sería útil para cuando un jugador se ve incapaz de completar una de las tareas de un juego. Sin embargo, también serviría para no tener que pausar el juego en medio de una partida si tienes que ir al baño o a abrir la puerta, por ejemplo.

Por supuesto, quienes deseen seguir jugando por su cuenta sin recurrir a este sistema podrán prescindir de él, ya que esta IA será completamente opcional.

La patente también señala que este modo automático será de gran ayuda para los juegos que tienen el modo multijugador o cooperativo. Hay momentos que inicias una partida y por algún motivo debes ausentarte, pero no quieres dejar solos a tus compañeros. Con esta herramienta, “los compañeros de la partida pueden seguir jugando durante períodos de tiempo en los que el jugador no se encuentra disponible”, explica Sony.

De momento, no se conoce todavía cuándo estará disponible este sistema. Al tratarse de una patente, puede que nunca llegue a ver la luz o que tarde mucho tiempo en llegar. No obstante, de llevarse a cabo, este sistema hará más accesible los juegos de la PlayStation a personas que están cansadas de realizar algunas tareas repetitiva o que no son capaces de avanzar en un juego.

