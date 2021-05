La odisea de Sony continúa: la compañía confirma que la escasez de la PlayStation 5 se mantendrá hasta 2022

Sony no espera que la situación del suministro de PlayStation 5 mejore en el corto plazo, según los comentarios que supuestamente hizo su director financiero a los analistas tras el reciente informe de ganancias de la compañía. Hiroki Totoki dijo que es difícil para Sony mantenerse al día con la demanda de la PS5, según afirma la fuente de Bloomberg, y que, lamentablemente, lo más probable es que la situación se mantenga igual hasta el 2022.

"No creo que la demanda se esté calmando este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda", dijo Totoki. Se han vendido más de 100 millones de unidades de PlayStation 4, por lo que no se espera que la demanda sea menor para la quinta versión de la consola.

"No puedo imaginar que la demanda caiga fácilmente" - Totoki.

Desde su lanzamiento hasta el 31 de marzo, se han vendido 7,8 millones de consolas. La compañía también vendió 14,8 millones de PS4 en su primer año fiscal completo, pero no experimentó graves limitaciones de suministro durante la mayor parte de ese período, lo que sugiere que la demanda inicial de la PS5 es notablemente mayor. Por ahora, el objetivo de Sony es producir al menos 14,8 millones de PlayStation 5 lo que queda de año fiscal.

Los comentarios de Totoki son mucho menos optimistas que los mensajes anteriores de Sony, ya que, en un principio, la compañía se encargó de calmar a los consumidores diciendo que mejoraría la situación a lo largo del 2021, sin embargo, ahora no saben con certeza si suministro va a mejorar o se va a mantener de esta forma. Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, dijo al Financial Times en febrero que “el ritmo de mejora en la cadena de suministro se acelerará a lo largo del año, por lo que para cuando lleguemos a la segunda mitad de [2021], vas a ver números realmente decentes". Como podemos comprobar, el mensaje ha cambiado radicalmente.

Es posible que el suministro de PS5 realmente mejore en algún momento, pero lo que le importa a Sony es satisfacer la demanda a corto plazo, incluso si aumenta la capacidad de producción. Como señaló el propio Ryan, "hay muy pocas varitas mágicas que se puedan agitar". Y tú, ¿ya has conseguido tu PlayStation 5?

