La odisea para comprar una PS5: cómo enterarse de cuándo habrá stock de la consola de Sony

La odisea con la PlayStation 5 trae a todos los jugadores por la calle de la amargura desde su lanzamiento oficial en noviembre. Una de las principales razones se debe a la escasez mundial de semiconductores, algo que está teniendo un gran impacto también en la industria de los teléfonos móviles.

Comprar la nueva consola de Sony no es realmente una misión imposible, pero sí es cierto que se debe actuar rápidamente ante cualquier noticia que anuncie la tímida llegada de unas pocas unidades. Se espera que esta situación continúe hasta mitad de 2021, pero eso no significa que tú tengas que esperar a tener la PS5 en tu casa.

¿Qué hago para poder comprar la PlayStation 5 antes del verano?

Para poder conseguir un ejemplar es necesario estar atento a las redes sociales como Twitter e Instagram y activar las notificaciones de aquellas cuentas que publiquen actualizaciones sobre la llegada de nuevo stock. En el caso de España, las páginas más seguidas que suelen recibir mercancía cada cierto tiempo son Amazon, GAME, MediaMarkt, PC Componentes.

¡Hola! Entraron muy pocas unidades de PS5 y se vendieron desafortunadamente no tenemos una previsión de cuando volverá a haber stock ya que hay una escasez mundial de dicho producto. Sentimos las molestias. — PcComponentes.com (@pccomponentes) January 25, 2021

Algunas de estas tiendas ofrecen servicio de reserva para la nueva llegada de stock, aunque estas unidades de la consola también se agotan en segundos, así que ten siempre tu móvil a mano y estate pendiente de cualquier aviso.

Ten en cuenta que habrá muchas personas que también estarán siguiendo foros o cuentas exclusivas dedicadas a la PlayStation, por lo que te recomendamos que seas lo más rápido posible y tengas en tu navegador un acceso directo a las tiendas con tu sesión iniciada para acelerar el proceso de compra. Esto es lo más importante, ya que las unidades se agotan en cuestión de segundos.

No obstante, ya no hay oportunidad por el momento para hacerse con una para lo que queda en el mes de marzo. Seguiremos atentos a nuevas actualizaciones con respecto a la exitosa consola de Sony que, lamentablemente, no podrá saborear al completo de su éxito en ventas hasta que no se solucione el problema con los semiconductores.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.